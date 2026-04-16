La revista Time publicó ayer su lista de figuras más influyentes 2026, que incluye al presidente Donald Trump, así como a otros tres miembros de su gabinete, pero también a la activista Dolores Huerta, que rompió el silencio y denunció haber sufrido abusos sexuales a manos del fallecido César Chávez.

La revista advierte que “seguimos inmersos de lleno en el mundo de Trump”.

En el caso del mandatario estadounidense, la revista destaca “su capacidad para redefinir la política estadounidense y la exterior del país” mediante “una agenda expansiva que ha alterado los equilibrios internos y ha tenido un fuerte impacto en la escena internacional”.

Reid Wiseman, comandante de la misión Artemis II; Mark Carney, primer ministro canadiense, o el alcalde de Nueva York, Zoh- ran Mamdani, son incluidos en una lista donde más de 10% de personajes son latinos.

Muchos de los líderes incluidos han sido reconocidos por plantar cara a Trump, como Carney y la primera ministra danesa Mette Frederiksen, que “han visto aumentar su popularidad en sus países al plantarle cara a Trump durante el último año”, o el gobernador de California, Gavin Newsom, uno de los considerados “presidenciables”. Sam Jacobs, editor en jefe de Time, agregó que “mientras escribo esto, la guerra con Irán se acerca a su cuadragésimo día de combates”.

La revista incluyó a Huerta, de 96 años, en la categoría de “Pioneros”, al recordar su lucha por los derechos sindicales de los trabajadores latinos en Estados Unidos y más recientemente las denuncias de abuso sexual que surgieron en marzo contra el otro líder del movimiento, el fallecido Chávez.

“El impacto de Dolores, como el de muchos otros activistas, continuará guiándonos, sin importar el comportamiento dañino de un solo individuo”, indica el perfil escrito por la feminista Gloria Steinem.

El texto sobre el papa León XIV, firmado por el director de cine Martin Scorsese, presenta al Pontífice como “una figura de renovación” dentro de la Iglesia católica y el primero estadounidense, destacando sus llamamientos a la reforma institucional y su visión de una Iglesia más abierta.

Sobre Mamdani, la periodista Julia Terruso lo describe como “una de las figuras emergentes de la política estadounidense”, tras su ascenso a la alcaldía de Nueva York, subrayando su capacidad para movilizar a nuevos votantes con un discurso centrado en la vivienda, el transporte público y los servicios esenciales, convirtiéndose así en “un referente del progresismo urbano”. Time presenta en las portadas a la comediante Nikki Glaser, los actores Zoe Saldaña y Wagner Moura , y el cantante Luke Combs , quienes dejaron su huella en la cultura.

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