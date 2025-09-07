4 lugares para disfrutar de tacos deliciosos y gastar menos

Los tacos son, sin duda, una de las preparaciones más queridas y representativas de la cocina mexicana. Se pueden encontrar en prácticamente cualquier rincón del país, con infinitas presentaciones y estilos. Y lo mejor, no necesitas gastar mucho para disfrutarlos. Aquí te presentamos cuatro lugares donde podrás disfrutar de tacos irresistibles con descuentos especiales gracias a Club EL UNIVERSAL.

La Casa del Pastor

La Casa del Pastor. | Foto: Instagram La Casa del Pastor

Un clásico que combina tradición y ambiente familiar. Aquí podrás probar tacos y platillos mexicanos imperdibles. Con tu tarjeta digital de Club EL UNIVERSAL, recibe un 20% de descuento en tu consumo total. Además, si es tu cumpleaños, obtienes un descuento equivalente a tu edad, con un máximo del 50%.

El Tizoncito

La salsa de los tacos al pastor también es única en México. Foto: Cortesía El Tizoncito

Conocida como la taquería creadora del taco al pastor, este lugar es ideal para disfrutar de este estilo de tacos. Desde 1966, se dedican a preparar y perfeccionar los tacos que hoy los distinguen. Presenta tu credencial vigente de Club EL UNIVERSAL y recibe 10% de descuento al pagar con tarjeta o 15% en efectivo.

Tacos Don Manolito

Tacos Don Manolito. | Foto: Instagram Tacos Don Manolito.

Si buscas variedad y ambiente, este es tu sitio. Al consumir más de $250 y presentando tu tarjeta de Club EL UNIVERSAL podrás obtener un 20% de descuento. Además, la cerveza que consumas se cobrará al 2x1. Una gran opción para ir con amigos, compartir y saborear lo mejor de los tacos.

Taquearte

Taquearte, tacos con un gran sabor a la parrilla. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL

Un espacio ideal para asistir con amigos o familia. Aquí encontrarás tacos y otros antojitos mexicanos. Con tu tarjeta digital de Club EL UNIVERSAL, recibe un 10% de descuento en tu consumo total.

¿Cómo obtener descuentos con Club EL UNIVERSAL?

Únete a Club EL UNIVERSAL y forma parte de una comunidad con acceso a promociones exclusivas. ¡Suscríbete hoy y deja que tu membresía se pague sola!