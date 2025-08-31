Dónde celebrar el Día del Abuelo: restaurantes y experiencias con descuentos

Más Información

El 28 de agosto se celebra en México el , una fecha especial para reconocer a los padres de nuestros padres: esos pilares familiares que nos llenan de amor, historias y sabiduría.

Con los beneficios que ofrece , tienes la oportunidad de consentirlos con que combinan salud, sabor y momentos únicos.

Día del Abuelo 2025

Nuestros abuelos merecen ser celebrados todos los días del año. El 28 de agosto es una oportunidad más para reconocer su presencia, honrar su sabiduría y valorar el gran aporte que hacen a nuestras familias y comunidades.

Si aún no sabes cómo celebrarlos, en Club pensamos en ti y te compartimos opciones con descuentos exclusivos para que sorprendas a tus abuelos con experiencias únicas, desde una comida inolvidable hasta un regalo de bienestar.

Regalos de salud y bienestar

Porque nada es más valioso que la salud, ofrece promociones exclusivas para suscriptores de Club EL UNIVERSAL:

  • 20% de descuento en estudios de laboratorio.
  • 15% en estudios de gabinete.
  • 5% en estudios especiales, que incluyen tomografía, resonancia magnética, electrocardiografía dinámica, electroencefalografía, check up y perfiles.

Un regalo que refleja cuidado y amor, ideal hacia nuestros seres queridos.

Disfruta de 20% de descuento en análisis médicos con Club EL UNIVERSAL y Laboratorios Chopo. | Imagen: especial.

Experiencias gastronómicas con vistas icónicas

Si prefieres celebrar con un desayuno, comida o cena especial, aquí te compartimos algunas recomendaciones de restaurantes imperdibles.

  • La Vid Argentina te consiente con 20% de descuento en el consumo total por mesa, presentando tu tarjeta digital de Club EL UNIVERSAL. Además de la auténtica cocina argentina, podrás disfrutar de un espectacular show de tango (sujeto a disponibilidad) que hará de la noche una experiencia única y memorable.
  • Bistró Chapultepec: disfruta con tus abuelos de una experiencia frente al emblemático lago de Chapultepec con un 15% de descuento exclusivo por mesa.
  • Sala Gastronómica: ideal para descubrir nuevos sabores en un ambiente contemporáneo, con 15% de descuento en el consumo total por mesa.
Suscriptores de EL UNIVERSAL disfrutaron de una cata exclusiva en La Vid Argentina. | Foto: Paola Reyes.

Un paseo en las alturas

Sorpréndelos con una vista inigualable de la Ciudad de México desde el , donde los suscriptores del Club reciben 20% de descuento en el acceso general. Una experiencia perfecta para disfrutar en familia y crear recuerdos inolvidables.

Foto: Facebook "Mirador Torre Latino"

¿Cómo conseguir estos descuentos?

¡Celebra con Club EL UNIVERSAL! Solo presenta tu y aprovecha estos descuentos exclusivos para festejar a lo grande a quienes siempre han estado para ti.

