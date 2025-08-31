Dónde celebrar el Día del Abuelo: restaurantes y experiencias con descuentos

El 28 de agosto se celebra en México el Día del Abuelo, una fecha especial para reconocer a los padres de nuestros padres: esos pilares familiares que nos llenan de amor, historias y sabiduría.

Día del Abuelo 2025

Nuestros abuelos merecen ser celebrados todos los días del año. El 28 de agosto es una oportunidad más para reconocer su presencia, honrar su sabiduría y valorar el gran aporte que hacen a nuestras familias y comunidades.

Si aún no sabes cómo celebrarlos, en Club EL UNIVERSAL pensamos en ti y te compartimos opciones con descuentos exclusivos para que sorprendas a tus abuelos con experiencias únicas, desde una comida inolvidable hasta un regalo de bienestar.

Regalos de salud y bienestar

Porque nada es más valioso que la salud, Laboratorios Chopo ofrece promociones exclusivas para suscriptores de Club EL UNIVERSAL:

20% de descuento en estudios de laboratorio .

de descuento en . 15% en estudios de gabinete .

en . 5% en estudios especiales, que incluyen tomografía, resonancia magnética, electrocardiografía dinámica, electroencefalografía, check up y perfiles.

Un regalo que refleja cuidado y amor, ideal hacia nuestros seres queridos.

Disfruta de 20% de descuento en análisis médicos con Club EL UNIVERSAL y Laboratorios Chopo. | Imagen: especial.

Experiencias gastronómicas con vistas icónicas

Si prefieres celebrar con un desayuno, comida o cena especial, aquí te compartimos algunas recomendaciones de restaurantes imperdibles.

La Vid Argentina te consiente con 20% de descuento en el consumo total por mesa, presentando tu tarjeta digital de Club EL UNIVERSAL . Además de la auténtica cocina argentina, podrás disfrutar de un espectacular show de tango (sujeto a disponibilidad) que hará de la noche una experiencia única y memorable.

te consiente con en el consumo total por mesa, presentando tu tarjeta digital de . Además de la auténtica cocina argentina, podrás disfrutar de un espectacular show de tango (sujeto a disponibilidad) que hará de la noche una experiencia única y memorable. Bistró Chapultepec : disfruta con tus abuelos de una experiencia frente al emblemático lago de Chapultepec con un 15% de descuento exclusivo por mesa.

: disfruta con tus abuelos de una experiencia frente al emblemático lago de Chapultepec con un exclusivo por mesa. Sala Gastronómica: ideal para descubrir nuevos sabores en un ambiente contemporáneo, con 15% de descuento en el consumo total por mesa.

Suscriptores de EL UNIVERSAL disfrutaron de una cata exclusiva en La Vid Argentina. | Foto: Paola Reyes.

Un paseo en las alturas

Sorpréndelos con una vista inigualable de la Ciudad de México desde el Mirador Torre Latino, donde los suscriptores del Club reciben 20% de descuento en el acceso general. Una experiencia perfecta para disfrutar en familia y crear recuerdos inolvidables.

Foto: Facebook "Mirador Torre Latino"

¿Cómo conseguir estos descuentos?

