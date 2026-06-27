Este sábado se confirmó que el rival de la Selección Mexicana en Dieciseisavos de Final será Ecuador, que terminó en tercer lugar del Grupo E, detrás de Alemania y Costa de Marfil, pero que viene de derrotar a los europeos en la última jornada para sellar de forma agónica su clasificación.

El martes, 30 de junio, en el Estadio Ciudad de México, el Tricolor enfrentará a los ecuatorianos, que acabaron en segundo lugar de las Eliminatorias de CONMEBOL rumbo al Mundial de 2026, pero una vez dentro de la justa mundialista no han estado a la altura de sus expectativas.

Sin embargo, desde que se convirtió en rival de México, se dividieron opiniones entre quienes festejan y se lamentan que ese sea el próximo sinodal para Javier Aguirre y sus jugadores.

Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, dijo presente este sábado en el Estadio Miami junto a Raúl Orvañanos, y su hijo, Armando Martínez, para ver el partido entre Colombia y Portugal y al ser cuestionado sobre el desempeño de México mencionó que “estoy muy contento pero nos toca ahora más difícil con Ecuador, esperamos que siga la Selección como hasta ahora guardando el equilibrio y guardando el cero que es lo más importante”.

Al preguntarle hasta dónde cree que llegará la Selección Mexicana en el Mundial, respondió que “está difícil, estamos muy motivados y como decimos: nos sacamos la rifa del tigre, pero vamos con todo”.

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Jesús Martínez en el Estadio León, durante un partido del Clausura 2026 de la Liga MX - Foto: Imago7

Finalmente, el empresario mexicano aseguró que México, como país, debió haber recibido más partidos en esta Copa del Mundo.

“Yo diría que sí, ayer estuve en Guadalajara, el lunes estamos en Monterrey y ha sido increíble la gente cómo ha recibido a todos los participantes”, sentenció.