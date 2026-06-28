Metrópoli | 28-06-26 | 11:04 | Arantxa Meave | Actualizada | 28-06-26 | 11:04 |

La mañana de este domingo, usuarios del () reportaron retrasos en el servicio a través de redes sociales.

En la línea 3, los pasajeros indicaron que no llegaban los trenes al andén: "¿Por qué no llega el tren en dirección Universidad?" y "Línea 3 detenida en Guerrero, díganle al chofer que mueva el avance, no es posible".

El STC informó: "Buen día. Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 3, después de realizar maniobras para retirar un objeto (cartera) de zona de vías".

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En la también se registraron inconformidades por los tiempos de espera; un usuario escribió: "Dejen de estar haciendo base, Línea B, 5 minutos detenidos en Nezahualcóyotl, 5 en Villas, llevamos 5 en Bosques, ¿cuánto va a durar el recorrido? ¿2 horas?" y "La Línea B nos ignoran como siempre y no dicen el motivo de sus retrasos en domingo y sin lluvia en la mañana".

Los pasajeros de la Línea 12 también manifestaron su molestia por las detenciones del servicio: "Ahora, ¿por qué nos detenemos en L12 dirección Mixcoac? Es domingo".

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En tanto, en la Línea 8, los usuarios reportaron que los trenes permanecían detenidos: "¿Otra vez haciendo base en cada estación de la Línea 8? ¡Mueve el Metro!", escribió uno de los pasajeros.

mahc/LL

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