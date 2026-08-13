La esponja de baño es uno de los objetos de higiene personal que suelen permanecer durante semanas o incluso meses en la regadera. Sin embargo, su uso constante y la humedad pueden favorecer la acumulación de bacterias y gérmenes.

De acuerdo con especialistas de Cleveland Clinic, las esponjas tipo loofah son porosas y cuentan con pequeños espacios donde pueden quedar atrapadas células de la piel muertas, microorganismos y residuos de jabón.

Al permanecer en un ambiente húmedo, estos residuos pueden favorecer la proliferación de bacterias y algunos hongos. Por ello, mantener una limpieza correcta en este objeto puede prevenir posibles enfermedades cutáneas.

Lee también: Topos Azteca realizan primer rescate en Colombia; sacan a perrito de los escombros tras el sismo de 7.4

Diversos dermatólogos señalan que las esponjas de baño deben cambiarse con frecuencia. Foto: Canva

¿Cada cuánto hay que cambiarla?

El tiempo depende del material de la esponja:

Esponja natural o de lufa: se recomienda cambiarla aproximadamente cada tres o cuatro semanas.

o de lufa: se recomienda cambiarla aproximadamente cada Esponja sintética de plástico: puede durar hasta dos meses, siempre que se mantenga en buenas condiciones.

No obstante, el calendario no es la única señal. Si la esponja presenta moho, manchas o un olor a humedad o desagradable, debe desecharse antes.

[Publicidad]

¿Cómo mantener limpia la esponja?

Para reducir la acumulación de microorganismos, especialistas recomiendan:

Enjuagarla después de cada uso: retira bien los restos de jabón y células de piel. Para ello, pásala por agua caliente y presiónala varias veces.

después de cada uso: retira bien los restos de jabón y células de piel. Para ello, pásala por agua caliente y presiónala varias veces. Dejarla secar completamente: escúrrela y colócala en un sitio ventilado y seco. Evitar dejarla permanentemente dentro de la regadera puede ayudar a que se seque mejor.

completamente: escúrrela y colócala en un sitio ventilado y seco. Evitar dejarla permanentemente dentro de la regadera puede ayudar a que se seque mejor. Limpiarla al menos una vez por semana : la forma de hacerlo depende del material y de las indicaciones del fabricante.

al menos : la forma de hacerlo depende del material y de las indicaciones del fabricante. No tallar la piel con fuerza: el objetivo de bañarse no es irritar la piel. La Academia Americana de Dermatología recomienda una limpieza suave.

Para muchas personas, las manos son suficientes para lavar el cuerpo. La Academia Americana de Dermatología recomienda evitar las loofahs, esponjas exfoliantes y otros accesorios que pueden irritar la piel en personas con psoriasis.

Lee también: Limpieza express de colchones; el truco de 10 minutos para ahuyentar plagas antes de dormir

[Publicidad]

Con el uso, las esponjas pierden su estructura y dejan de ser eficaces. Foto: Canva

Además de prestar atención a la esponja, dermatólogos recomiendan evitar el agua demasiado caliente, limitar la duración de la ducha y optar por limpiadores suaves, especialmente si la piel tiende a resecarse.

La Academia Americana de Dermatología aconseja duchas de alrededor de cinco minutos para personas con piel particularmente sensible o psoriasis y recomienda aplicar una crema hidratante sin fragancia después del baño.

También te interesará:

[Publicidad]

Eclipse solar total en agosto 2026: ¿se podrá ver desde México?; conoce aquí los detalles

¿Qué es el "Cinturón de Fuego"?; estos son los países que comprenden la zona con mayor actividad sísmica

VIDEO: Así se vivió el terremoto de 7.4 en Colombia durante noticiero en vivo; reacción de conductores se viraliza

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm