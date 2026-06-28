Nezahualcóyotl, Méx.- El Gobierno del Estado de México reforzó la coordinación con ocho municipios de la Zona Oriente para ampliar las acciones de prevención en materia de salud, con prioridad en la atención del sobrepeso, la obesidad y el embarazo adolescente.

La estrategia forma parte del Plan Integral para la Zona Oriente y de la política nacional de medicina preventiva.

En una mesa de trabajo, autoridades estatales, federales y municipales acordaron avanzar en la integración de la Red Mexiquense de Municipios por la Salud y en el proceso de certificación de Municipios Promotores de la Salud.

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La secretaria de Salud del Estado de México, Celina Castañeda de la Lanza, informó que el objetivo consiste en fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para impulsar acciones de prevención y promoción de la salud en los municipios de la región.

Explicó que la estrategia contempla medidas para prevenir el embarazo adolescente, el sobrepeso, la obesidad, las adicciones y las enfermedades transmitidas por vectores.

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Además, la red permitirá el intercambio de experiencias entre los gobiernos municipales para atender las necesidades de la población con acciones coordinadas.

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Durante la reunión, el director general de Políticas en Salud Pública del Gobierno de México, Daniel Aceves Villagrán, señaló que el modelo aplicado en el Estado de México incorpora acciones dirigidas a personas con discapacidad y a quienes viven con enfermedades crónicas en municipios con alta concentración de habitantes.

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Las autoridades participantes coincidieron en que la Red Mexiquense de Municipios por la Salud fortalecerá la prevención y el control de enfermedades, además de la coordinación entre las instituciones del sector salud y los gobiernos municipales para atender riesgos sanitarios.

En la jornada participaron representantes de los municipios de Nezahualcóyotl, Naucalpan, Chimalhuacán, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Ecatepec, Texcoco y Chicoloapan, quienes también iniciaron los trabajos para obtener la certificación como Municipios Promotores de la Salud, con el propósito de ampliar las acciones preventivas en la Zona Oriente del Estado de México.

LL