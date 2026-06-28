Cuautitlán Izcalli, Méx. – Un incendio se registró durante la madrugada de este domingo en una empresa dedicada a la elaboración y almacenamiento de colchones, ubicada en la colonia San Mateo Ixtacalco, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas.

El reporte ingresó al Centro de Mando C4 de Izcalli, por lo que elementos de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana acudieron al inmueble, donde confirmaron una columna de humo que salía del interior de la empresa.

De acuerdo con el vigilante del lugar, el sistema de detección de incendios activó la alarma y, al revisar las instalaciones, detectó el fuego, por lo que solicitó apoyo de los cuerpos de emergencia.

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Al sitio llegaron elementos de Protección Civil y Bomberos de Cuautitlán Izcalli, con apoyo de personal de Tepotzotlán, Cuautitlán México, Protección Civil del Estado de México, Grupo Ceros y Policía Estatal.

Las corporaciones realizaron cortes a la circulación y resguardaron el perímetro para facilitar las labores de combate al fuego.

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Autoridades de Tepotzotlán informaron que el apoyo inició alrededor de las 3:00 de la madrugada con una pipa equipada con bomba y tres bomberos.

De acuerdo con reportes preliminares, el incendio fue controlado. Personal de Protección Civil y Bomberos continúa con la remoción y el enfriamiento de escombros para descartar puntos de calor que puedan reactivar el fuego.

Incendio consume empresa de colchones en Cuautitlán Izcalli. Foto: especial

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Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni víctimas, solo daños materiales. Las autoridades realizarán las diligencias para determinar el origen del incendio.

mahc/LL