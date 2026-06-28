Este domingo la Ciudad de México tendrá una jornada de movilizaciones desde temprano; muestra de ello es la concentración desde las 8:30 horas en Xochimilco, donde integrantes del Santuario Ajolote se reunirán en el mercado de San Gregorio Atlapulco para exigir la construcción de un biofiltro que contribuya al rescate del hábitat del ajolote en los humedales de la demarcación.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a las 09:00 horas la colectiva Mujeres de Maíz Milpa Alta Chicomecóatl realizará una “Mercadita Feminista” en la explanada de San Antonio Tecómitl con el objetivo de abrir espacios para mujeres productoras.

En la alcaldía Cuauhtémoc, a las 11:00 horas, la organización Somos México se concentrará en el Monumento a la Revolución para celebrar su registro como partido político nacional ante el Instituto Nacional Electoral.

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A las 12:00 horas se prevén tres movilizaciones simultáneas. La colectiva Hijas de la Cannabis se reunirá en Plaza Tlaxcoaque para demandar espacios libres para consumidoras de cannabis; mientras integrantes del Laboratorio 4:20 instalarán una jornada de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos en el cruce de Paseo de la Reforma y Amberes.

También a las 12:00 horas, familiares de una víctima de feminicidio se manifestarán en la estación San José de la Escalera de la Línea 3 del Metrobús, en Gustavo A. Madero, para exigir justicia y la detención del presunto responsable.

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Para las 13:00 horas, el grupo propalestino “El Mono y los Olivos” llevará a cabo una actividad cultural en el Museo Casa de la Memoria Indómita, en el Centro Histórico, donde prevé recorrer calles cercanas para exigir el cese de la violencia en Gaza y manifestarse contra el despliegue de seguridad relacionado con la Copa Mundial 2026.

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Para las 15:00 horas, organizaciones realizarán una protesta en el Antimonumento para Periodistas, ubicado sobre Paseo de la Reforma, para denunciar las condiciones laborales y de seguridad en la cobertura del Mundial 2026.

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Finalmente, a las 18:00 horas, el colectivo México Tiene Vida convocó a una reunión en el Monumento a la Revolución con personas afiliadas y simpatizantes, también en el marco de su proceso para obtener el registro como partido político nacional.

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