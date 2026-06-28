Nezahualcóyotl, Méx.— Si alguien se para de un lado del camellón está en Iztapalapa, si lo hace del otro lado está en Nezahualcóyotl. Por eso las autoridades le llaman a esa área densamente poblada como “IztapaNeza”.

Sólo unos centímetros de concreto separan ambos territorios, pero los problemas que existen a lo largo de más de ocho kilómetros son los mismos que enfrentan los habitantes de esa franja de la zona oriente de la metrópoli.

Es la avenida Texcoco, que casi desde Periférico Oriente y hasta el límite con Los Reyes La Paz, divide a Nezahualcóyotl de Iztapalapa, aunque sólo de forma jurisdiccional pues los habitantes de la zona comparten todo lo bueno y lo malo en materia de servicios o de falta de atención de las autoridades.

“Vivo en la calle José del Pilar, justo en el límite. Los domingos el tianguis ocupa toda la banqueta y parte de la calle. No podemos salir de casa con tranquilidad porque la gente orina en las esquinas y deja basura que se acumula días. Cuando llueve, el agua se mete hasta la sala porque los puestos tapan las coladeras. Nadie limpia después”, denunció María de Los Ángeles López, vecina de Nezahualcóyotl.

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“La inseguridad aquí es diaria. Hay grupos que roban en el tianguis y corren al lado de Iztapalapa. Si la policía de Neza llega, ya están del otro lado y viceversa. Hace dos meses me asaltaron a dos cuadras de la López Mateos y los ladrones desaparecieron entre los puestos. Autoridades dicen que es problema del otro lado”, contó Juan Ramírez, vecino de Nezahualcóyotl.

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“No hay alumbrado público que funcione bien en el camellón. De noche la avenida se convierte en un lugar peligroso. Además, las chelerías dejan botellas rotas por todas partes y hay peleas constantes. Llevamos años reportando y nada cambia. Vivir en el límite significa que nadie se hace responsable”, relató Elena Vargas, otra vecina de Nezahualcóyotl.

“Aquí en la colonia Juan Escutia, junto a la avenida Texcoco, el agua de lluvia se junta en el camellón y corre hacia las casas. El tianguis del domingo deja tanta basura que tardan días en recogerla. Las ratas ya son parte del paisaje. He llamado a la alcaldía y siempre responden que revisan, pero nunca pasa nada”, narró Rosa Hernández, vecina de Iztapalapa.

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“La violencia en los tianguis es constante. Los domingos hay riñas por alcohol y los heridos terminan en nuestras calles. Los vendedores de autopartes y celulares robados operan con total tranquilidad. Uno no sabe si el policía que ve es de Neza o de aquí, y al final nadie actúa”, denunció Carlos Mendoza, vecino de Iztapalapa.

“Vivimos entre dos territorios y ninguno nos atiende bien. Faltan servicios como bacheo, drenaje y seguridad. Cuando hay un problema grave, cada quien dice que corresponde al otro lado. Los niños no pueden jugar afuera los días de tianguis por el desorden y el riesgo. Esto lleva décadas”, explicó Patricia Gómez, habitante de Iztapalapa.

Problemas estructurales

Los alcaldes Adolfo Cerqueda de Nezahualcóyotl, y Aleida Alavez de Iztapalapa, identificaron una serie de problemas estructurales que comparten ambas demarcaciones a lo largo de la avenida Texcoco.

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El problema central radica en los tianguis de miércoles y domingo, que son considerados como de los más grandes del Valle de Mexico, y congregan a miles de personas. Adolfo Cerqueda señaló que estos espacios se convirtieron en focos de violencia.

Recorrido el tianguis ubicado en la avenida Texcoco, en el límite de Nezahualcóyotl e Iztapalapa donde se lleva a cabo un programa para la recuperación de espacios públicos y ordenamiento. Foto Hugo Salvador El Universal

“Pareciera que se han convertido en espacios en donde todo mundo puede llegar y todo mundo puede hacer lo que cree que es correcto”. El edil recordó un homicidio ocurrido en el tianguis de San Juan y lo vinculó directamente con el consumo de alcohol.

Aleida Alavez coincidió en la descomposición que se genera los días de tianguis. “Hay una descomposición en la zona muy fuerte los días que hay tianguis y que todo esto en la ingesta de alcohol crea muchísimos problemas, entre otros, pues la violencia”.

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Ambas autoridades coinciden en que las “chelerías”, la invasión del espacio público, el retiro de bienes mostrencos y la ocupación irregular de la vía pública, son parte de los problemas compartidos.

Así como la venta de autopartes, refacciones, telefonía celular de dudosa procedencia y otros objetos sin certeza jurídica de origen. Estas prácticas requieren intervención de fiscalías, pero la división territorial complica el control. También mencionaron la extorsión por parte de personas que se hacen pasar por servidores públicos.

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Plan de Rescate

Iztapalapa y Nezahualcóyotl implementan desde hace algunas semanas un programa conjunto que abarca los 8.5 kilómetros de la avenida.

Cerqueda explicó que el eje central del convenio consiste en un programa integral de reordenamiento urbano.

El plan abarca el retiro de bienes mostrencos, el control de la invasión a la vía pública y la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas no autorizadas dentro de los tianguis.

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También se firmaron acuerdos iniciales con líderes de comerciantes sobre horarios, limpieza de residuos y responsabilidad en épocas de lluvia. Emitieron apercibimientos a las chelerías y realizaron operativos para eliminarlas. Promueven la regularización de negocios y el cambio de giros a través del diálogo, detalló Aleida Alavez.

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En una segunda etapa intervendrán 2.8 kilómetros de la vialidad, con un proyecto que presentaron a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en el que se contempla la creación de un parque lineal que iniciará en la zona de José del Pilar, donde se ubica el mercado de artículos de plomería, atrás del Mercado de Carnes de San Juan y avanza hacia la avenida Adolfo López Mateos.

El proyecto considera la presencia de torres de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y busca recuperar el derecho de vía sin poner en riesgo la infraestructura.

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