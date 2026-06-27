[Publicidad]
Culiacán, Sin a 27 de Junio /La gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde designó a nuevos funcionarios de su gabinete, en la Secretaría de Economía, nombro a Diego Armando Aguerrebere Espitia y en la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable a Francisco Javier Barrón Aguayo .
Con estas nuevas modificaciones en la estructura estatal suman tres los nuevos funcionarios que se incorporan a su mandato interino, ya que solo hace dos días, Brenda García Félix, se convirtió en la tercera fémina que asume la titularidad de Secretaría de la Mujer en Sinaloa, dependencia que fue creada a inicio de la actual administración.
Las nuevas designaciones efectuadas, respondieron a que sus titulares, Feliciano Castro Melendrez y Omar López Campos, de Económica y Bienestar, respectivamente presentaron sus renuncias a sus cargos.
Lee también Colectivos se manifiestan en Ciudad Juárez a un año del caso del Crematorio Plenitud; exigen justicia
En el caso de García Félix, quien ocupaba el cargo de directora de ICAPSIN, paso a ocupar el cargo de Secretaria de las Mujeres, al ser convocada por el Senado de la República, su titular, Ana Francis Chiquete , para ocupar el escaño que dejó vacante su titular Imelda Castro Castro.
Cae "La Muñeca" en Yautepec, Morelos; estaría implicado en asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
[Publicidad]
jecg/cr
[Publicidad]
Más información
Colegio de Ingenieros Civiles de México
Algunas consideraciones en torno a los servicios de agua potable y saneamiento en el país
Leslie Idalia Jiménez Urzua
¿La nueva Suprema Corte solo existe cuando se vuelve meme?
José Pablo Viñas Maguey
Un Mundial ni de aquí, ni de allá
Melissa Ayala
La igualdad en la era de la inteligencia artificial
Espectáculos
¡Y me solté el cabello…! Aquí te dejamos las mejores canciones para celebrar el pride
Al día
No son decoración: Los beneficios de los muros verdes instalados en la Línea 2 del Metro CDMX
Al día
Google tiene un sistema de alarma sísmica que salvó vidas en Venezuela ¿Cómo activarla?
La Roja
¡Indignante! Intentan agredir a influencer alemán mientras paseaba en Tepito