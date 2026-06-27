Culiacán, Sin a 27 de Junio /La gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde designó a nuevos funcionarios de su gabinete, en la Secretaría de Economía, nombro a Diego Armando Aguerrebere Espitia y en la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable a Francisco Javier Barrón Aguayo .

Con estas nuevas modificaciones en la estructura estatal suman tres los nuevos funcionarios que se incorporan a su mandato interino, ya que solo hace dos días, Brenda García Félix, se convirtió en la tercera fémina que asume la titularidad de Secretaría de la Mujer en Sinaloa, dependencia que fue creada a inicio de la actual administración.

Las nuevas designaciones efectuadas, respondieron a que sus titulares, Feliciano Castro Melendrez y Omar López Campos, de Económica y Bienestar, respectivamente presentaron sus renuncias a sus cargos.

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En el caso de García Félix, quien ocupaba el cargo de directora de ICAPSIN, paso a ocupar el cargo de Secretaria de las Mujeres, al ser convocada por el Senado de la República, su titular, Ana Francis Chiquete , para ocupar el escaño que dejó vacante su titular Imelda Castro Castro.

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