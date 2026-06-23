Ante denuncias de transportistas sobre robo en carreteras, retrasos por revisiones y presuntos actos de corrupción de autoridades, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que el gobierno federal presentará un sistema para garantizar la seguridad y dar certeza a conductores.

Durante la conferencia matutina de este martes 23 de junio, la mandataria destacó que mensualmente supervisan casos de robo en carreteras en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y Guardia Nacional (GN).

“Jesús (Esteva) tiene un nivel de coordinación muy importante y ya vamos ir presentando nuevas cosas también en carreteras. Les puedo adelantar que estamos haciendo un centro, como C5 para carreteras, que ya lo vamos a presentar muy pronto”, adelantó la Jefa del Ejecutivo.

Lee también Es propaganda política: Sheinbaum tras declaraciones de Maru Campos sobre Rocha; rechaza tensión con EU por caso CIA en Chihuahua

La Asociación Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac) anunció un megaparo en distintos puntos del área metropolitana en exigencia de sus demandas para este miércoles 24 de junio, día en que México jugará contra Chequia en el Estadio Ciudad de México.

La delegación del Estado de México y Ciudad de México de la Amotac indicó que la movilización se tiene prevista para las 08:00 horas, "debido a la falta de respuesta de las autoridades federales, estatales y municipales" por extorsiones a los transportistas.

[Publicidad]

em/apr