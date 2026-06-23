La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como propaganda política el exhorto de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván al gobierno federal de entregar a Rubén Rocha Moya a autoridades y no sacrificar al país para proteger a funcionarios y gobernadores que son señalados por Estados Unidos.

“Es propaganda política y no voy a caer en un asunto de propaganda política, en un debate con la gobernadora de Chihuahua. Más bien, hay que, cada quien que cumpla con su trabajo, ella que cumpla con el suyo y yo cumplo con el mío y hay una relación institucional”, dijo.

Durante la conferencia matutina de este martes 23 de junio, la mandataria fue cuestionada sobre el video publicado por la gobernadora Maru Campos el domingo pasado, en el cual acusó que hay servidores públicos con solicitudes de aprehensión que son ‘cobijados, abrazados y cuidados, sin que, al día de hoy, sepamos nada de ellos ni de sus casos’.

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Al respecto, Sheinbaum Pardo negó que haya tensión entre el gobierno de Estados Unidos tras la entrada de agentes de la CIA a Chihuahua para localizar un laboratorio de droga clandestino. Y agregó que el caso de Maru Campos es “politiquería”.

“En algunas cosas estamos de acuerdo en otras cosas no estamos tan de acuerdo. Pero son nuestros vecinos, ningún país se va a ir a ningún lado, vamos a ser vecinos siempre. Y tenemos un acuerdo comercial que es benéfico para Estados Unidos, para Canadá y para México. Entonces son paralelos, lo otro es politiquería, la verdad”, declaró esta mañana.

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En Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo destacó las publicaciones del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en las cuales resalta la coordinación entre ambos países en el combate al narcotráfico y el decomiso de drogas. Respecto al Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, la mandataria indicó que siguen las negociaciones para garantizar su continuidad.

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“El Tratado lleva su camino y hemos escuchado desde el primer momento que entró el presidente Trump su visión sobre el libre comercio. Estados Unidos se volvió un país con proteccionismo, con una visión muy distinta a la que tenían otros presidentes. El presidente Trump cree en otro modelo económico. En ese marco, obviamente se trabaja en la relación bilateral y trilateral para garantizar la continuidad del Tratado.

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“Todos los habitantes de este planeta saben que hay una posición del presidente Trump que no es precisamente a favor de todos los acuerdos comerciales que tenía Estados Unidos con el mundo entero. Entonces eso lleva su camino y se ha trabajado muchísimo, tan se ha trabajado que en muchos casos México tiene una muy buena posición frente a otros países”, explicó.

La presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que México no tiene problemas como países europeos, ni asiáticos como China, Japón, Corea del Sur y países de América Latina por la visión que hoy tiene Estados Unidos frente al comercio mundial. En materia de seguridad, también aseguró que ambos países van avanzando y el presidente Donald Trump “tiene su manera de comunicar y de decir las cosas”.

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