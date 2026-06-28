[Publicidad]
El reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que, para este domingo en la Ciudad de México, se espera una temperatura máxima de 24 grados Celsius (ºC), por lo que el ambiente será cálido a caluroso con cielo medio nublado a nublado; sin embargo, por la tarde se prevén lluvias fuertes puntuales, chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo.
Soplarán vientos de dirección variable de 10 a 30 kilómetros por hora (km/h) con rachas cercanas a los 50 km/h.
Por la noche la temperatura descenderá a 17°C, mientras que para las 06:00 horas del lunes podría registrar 14°C, por lo que se espera amanecer fresco.
Lee también Muros verdes colocados en 8 estaciones de Línea 2 del Metro costaron casi 6 mil pesos por M2: STC
La imagen de monitoreo del Popocatépetl no reporta emisión reciente de ceniza volcánica; en caso de presentarse, la pluma indica dispersión hacia el noreste, con riesgo de caída de ceniza en el sur y oriente de la Ciudad de México.
Ante esto, recomienda mantenerse atentos a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo de la SGIRPC.
[Publicidad]
Vuelven a capturar a "El Alexis", presunto integrantes de la Unión Tepito; portaba brazalete de seguridad en la pierna
mahc/LL
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Estado de México refuerza prevención en salud en la Zona Oriente; ocho municipios priorizarán combate a obesidad y embarazo adolescente
Cultura
Se cumplen 20 años del fallecimiento de Miguel Ehrenberg
Nación
VIDEO: Ejército mexicano rescata con vida a un menor en Venezuela; extracción tomó seis horas tras localizarlo
Universal Deportes
George Russell gana el GP de Austria; Max Verstappen y Kimi Antonelli completan el podio
Fútbol
Esteban Solari cumple su sueño al convertirse en director técnico de Pumas
Espectáculos
¡Lo Ventaneó! Hermano de Daniel Bisogno habla sobre la sexualidad del conductor
La Roja
¡No la supo mover! Morro de 19 años pierde el control, derrapa en la moto y muere en Cuajimalpa
Historias
Comunidad LGBTQIA+ gana presencia en la lucha libre gracias a los luchadores exóticos