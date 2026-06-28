Metrópoli | 28-06-26 | 09:29 | Actualizada | 28-06-26 | 09:29 |

El reporte meteorológico de la () informa que, para este domingo en la Ciudad de México, se espera una temperatura máxima de 24 grados Celsius (ºC), por lo que el ambiente será cálido a caluroso con cielo medio nublado a nublado; sin embargo, por la tarde se prevén , chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Soplarán vientos de dirección variable de 10 a 30 kilómetros por hora (km/h) con rachas cercanas a los 50 km/h.

Por la noche la temperatura descenderá a 17°C, mientras que para las 06:00 horas del lunes podría registrar 14°C, por lo que se espera amanecer fresco.

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La imagen de monitoreo del no reporta emisión reciente de ceniza volcánica; en caso de presentarse, la pluma indica dispersión hacia el noreste, con riesgo de caída de ceniza en el sur y oriente de la Ciudad de México.

Ante esto, recomienda mantenerse atentos a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo de la SGIRPC.

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mahc/LL

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