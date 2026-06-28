El reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que, para este domingo en la Ciudad de México, se espera una temperatura máxima de 24 grados Celsius (ºC), por lo que el ambiente será cálido a caluroso con cielo medio nublado a nublado; sin embargo, por la tarde se prevén lluvias fuertes puntuales, chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Soplarán vientos de dirección variable de 10 a 30 kilómetros por hora (km/h) con rachas cercanas a los 50 km/h.

Por la noche la temperatura descenderá a 17°C, mientras que para las 06:00 horas del lunes podría registrar 14°C, por lo que se espera amanecer fresco.

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La imagen de monitoreo del Popocatépetl no reporta emisión reciente de ceniza volcánica; en caso de presentarse, la pluma indica dispersión hacia el noreste, con riesgo de caída de ceniza en el sur y oriente de la Ciudad de México.

Ante esto, recomienda mantenerse atentos a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo de la SGIRPC.

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