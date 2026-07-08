Culiacán, Sin.- En respuesta a una denuncia anónima sobre la presencia de civiles armados en una torre de condominios Paralela Parque Residencial, en la capital del estado, elementos del ejército y la Policía Estatal logró detener a cuatro personas, con ocho armas de fuego, entre ellas una ametralladora calibre 5.56X 45 mm y cartuchos.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que en atención a un reporte ciudadano, elementos federales y estatales se desplazaron a dicho punto al ingresar al area de estacionamiento, se percataron que cuatro hombres armados, intentaban huir, al abordar un vehículo.

Lee también ¿Quién es Víctor Rodríguez Padilla?; fue director de Pemex durante 19 meses

En una rápida acción, lograron bloquear su salida y detuvieron a los cuatro ocupantes, los cuales portaban seis fusiles AK-47, una ametralladora, un fusil AR-15, cuarenta y dos cargadores abastecidos, cuatro cintas eslabonadas.

Además, se les encontró tres mil 402 cartuchos utiles de diversos calibres, dos granadas de mano de fragmentación, cuatro chalecos tácticos, seis placas balísticas, cien dosis de presunta cocaina, con un peso de 50 gramos y un vehículo marca Nissan, línea Versa, sin reporte de robo.

LL