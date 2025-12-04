La Magdalena Contreras está mucho mejor que hace un año y así continuará, asegura el alcalde Fernando Mercado Guaida, luego de cumplir 12 meses en el cargo, y quien afirma que gobierna desde la calle.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el edil destaca que durante sus primeros meses de administración se ha reducido 22% la incidencia delictiva, se han recuperado espacios públicos y se ha trabajado para prevenir afectaciones por las lluvias, con la construcción de 12 muros de contención.

Adelanta que durante el próximo año seguirá trabajando para terminar con el desabasto de agua en la alcaldía, continuará con la sustitución de drenaje y pavimentos, y, apunta, se consolidarán los proyectos que tiene el Gobierno de la Ciudad de México en la alcaldía, como la Utopía, el Cablebús y la edificación de un hospital general.

Lee también Se registra explosión en una casa por acumulación de gas en Magdalena Contreras; joven resulta herido

“La Utopía hoy se encuentra a 35%, creemos que para la primavera y seguro para antes del Mundial ya tendrá Utopía La Magdalena Contreras en plena funcionalidad. El Cablebús, que empezará a construirse en los próximos meses, cuatro estaciones en Magdalena Contreras, y estoy esperando a que el gobierno de México y de la Ciudad haga el anuncio del hospital. Ya hemos tenido pláticas y varias reuniones de trabajo, tanto con el IMSS-Bienestar como con el Gobierno de la Ciudad, y el proyecto va avanzando muy bien. El próximo año se hará el anuncio para iniciar la construcción de un hospital en Magdalena Contreras”.

¿Ya está el terreno?

—Ya hay todo, no puedo decir más, pero ya hay todo. Vamos a tener un hospital y va a ser un hospital, no puedo hacer más anuncio porque es la Presidenta quien tendrá que hacer este anuncio, pero va a ser un hospital que va a atender a la población contraerense y era una demanda histórica de los vecinos y las vecinas de Contreras.

Resalta que estos proyectos le cambiarán la vida a los vecinos de la demarcación, pues llevarán cultura, deporte, movilidad y salud.

Destaca que el sello de su administración ha sido la cercanía con la gente, pues gobierna en el territorio y no en el escritorio, lo que hace que los vecinos tomen, en asambleas populares, las decisiones sobre lo que se debe hacer.

Lee también Alcaldía Cuauhtémoc instala el "Consejo de Agenda 2030"; articulará políticas ambientales y sociales

“Una de las cosas que nos caracterizan, porque es no solamente la mística de un servidor, la mística del equipo de trabajo tiene que ver con la cercanía, o sea, nosotros gobernamos desde la calle y en la calle las decisiones que tomamos en estas colonias que te comentaba, ¿qué calles vamos a pavimentar este año? ¿Dónde urgía un muro de contención? Se hacen con criterios técnicos, por supuesto, pero sobre todo, en audiencias populares”.

Mercado Guaida subraya que durante estos meses de gobierno recuperaron el Deportivo 1 de Mayo y el Cine Víctor Manuel Mendoza que, desde el 14 de febrero, “es el primer y único cine popular de la ciudad, un cine gratuito que da funciones los viernes, sábados y domingos”.

El alcalde expone que han hecho una inversión histórica en servicios urbanos y obras en 15 colonias con alto rezago educativo. Además, están en proceso de regularizar y de cambiar el uso de suelo a cuatro asentamientos humanos que están consolidados desde hace 30 años, para brindarles mejores servicios.

Lee también Evalúa CDMX pide a diputados locales 32 mdp de presupuesto para 2026

Recalca que han mejorado la distribución de agua en 22 colonias que se abastecen a través del río Magdalena.

“Hoy se está suministrando entre 180 y 220 litros por segundo a todas estas colonias, y esta es sólo la primera etapa: el año que entra se automatizarán tanques, se cambiará más tubería, seguiremos en la construcción de nuevos tanques y cambiaremos toda la red de distribución en diferentes etapas para que podamos alcanzar hasta 250 a 300 litros por segundo”.

El alcalde morenista puntualiza que han invertido 75 millones de pesos para rehabilitar calles y que ahora están trabajando a marchas forzadas. “Seguiremos el año que entra, porque es uno de los proyectos especiales”.

Lee también Aumentan reportes de agresiones a personas en vía pública, informa C5; también incrementan otras emergencias

Añade que priorizaron recursos para atender las afectaciones que dejaron las lluvias atípicas de este año, por lo que algunos proyectos, como la Casa del Trabajador Contrerense y el programa Enchula tu colonia, tuvieron que atrasarse, pero serán retomados.

Asevera que continuarán con la construcción de muros de contención, los cuales no se priorizaron en la pasada administración porque no se notaban en la foto.

“A nosotros no nos importa, nos importa hacer obras que salvaguardan la seguridad de las vecinas y vecinos, que eviten riesgos y, sobre todo, riesgos tan latentes y tan graves como son los riesgos a su vida y a su patrimonio, sobre todo, en las colindancias de barrancas”.

Lee también Alcaldía Álvaro Obregón crea Consejo Mundialista; coordinan acciones para la Copa 2026

Mercado Guaida comenta que si bien necesitaban más recursos para 2026, los que les serán otorgados serán suficientes, pues mantienen una buena relación con el Gobierno de la Ciudad de México y, afirma, saben que habrá inversión directa en Magdalena Contreras.

Refiere que ya iniciaron campañas de difusión para promocionar a la alcaldía de cara al Mundial de Futbol del próximo año, pues “aunque bien guardados”, tienen opciones de ecoturismo muy atractivas.

Por ejemplo, el río Magdalena, en donde se puede escoger la trucha que se puede comer y Los Dinamos. “Así que sí, en Magdalena Contreras se va a vivir el Mundial y se va a vivir muy bien”.

Lee también Alcaldía Benito Juárez realiza jornada de valoraciones auditiva gratuita para grupos vulnerables

¿Le gustaría seguir en la alcaldía después de 2027?

—Mi partido tiene procesos muy transparentes y muy claros para la selección de candidatos. Nosotros probablemente, hoy te diría, nuestro interés es participar para el proceso de reelección, pero esto lo van a determinar dos cosas: lo que diga el partido, el proceso que se determine, y en segundo lugar, también cómo va el avance de lo que hemos prometido a las y los contrerences.

Mercado Guaida agradece la paciencia de los vecinos, sobre todo en el tema de los baches, y asegura que van por el camino correcto.

“Vamos a seguir trabajando por la seguridad, por el agua, por la movilidad, esa agenda que planteamos desde la campaña en 2024 y que hoy vamos dando resultados poco a poco, que nos dicen que esa es la ruta correcta. Queremos profundizar en esa ruta, continuar con la transformación y que estos resultados, que ofrecimos desde el principio, se sigan sintiendo y lleguen a todos los lugares de la alcaldía”, concluye.