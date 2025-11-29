“A un año de gobierno les podemos decir que vamos en la ruta correcta y que ya hay resultados”, aseguró el alcalde de Magdalena Contreras, Fernando Mercado.

En la explanada de la unidad Independencia, el edil rindió su Primer Informe de Gobierno y apuntó que entre los resultados se encuentra la disminución del 22% del índice delictivo en la demarcación.

Refirió que el último año del gobierno anterior (2024) se cometieron cuatro mil 600 delitos, este año se reportaron tres mil 600, es decir, “mil 14 delitos menos, lo que representa una disminución del 22% de la incidencia delictiva respecto al año anterior”.

“No estamos satisfechos, mientras se cometa un solo delito en la Magdalena Contreras hay mucha chamba por hacer, pero estos datos nos dicen que la estrategia era la correcta y que vamos cosechando resultados. No hay que bajar la guardia, hay que incrementar el trabajo”.

Fernando Mercado destacó una diminución del 22% de la incidencia delictiva en la demarcación. (Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL)

Entre las acciones realizadas se encuentra la inversión de 75 millones de pesos en bacheo y reencarpetado, equivalente a más de 50 mil 500 m² (más de siete canchas del Estadio Olímpico Universitario).

También se rehabilitaron 3 mil 800 luminarias; 3 mil 300 metros lineales de drenaje; y 2 mil 500 metros lineales de agua potable. Se dio mantenimiento mayor a cuatro planteles y mantenimiento menor a todas las escuelas de la alcaldía.

Se han ejercido 24 millones de pesos en la rehabilitación de espacios clave como el Cine Víctor Manuel Mendoza, consultorios, talleres, deportivos, CASIs, CENDIs y campamentos de trabajadores.

Fernando Mercado mencionó que 22 colonias de la alcaldía se abastecen del Río Magdalena quienes recibían 50 litros por segundo y desde hace tres meses, el tirante se incrementó a 200 litros por segundo.

El edil recordó que este año las lluvias ocasionaron 946 afectaciones a vecinos que perdieron sus pertenencias. Por ello, se aplicó una inversión histórica de 50 millones de pesos, para la edificación de 12 muros que van a evitar que familias se vean afectadas durante las lluvias. “Vamos a continuar el año que entra. Vamos a hacer una inversión para la colindencia de barrancas, junto con la Secretaría de Agua y junto con la Secretaría de Medio Ambiente, para proteger a la gente, pero también a nuestras barrancas”.

Nuevas acciones

Fernando Mercado, alcalde de Magdalena Contreras, rindió su Primer Informe de Gobierno este sábado. (Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL)

El edil resaltó que una de las metas para el próximo año es el abastecimiento del agua, por lo que habrá incremento en los recursos destinados en materia hidráulica.

“La inversión en infraestructura hidráulica va a crecer, y el próximo año nuestra meta es poner bandera blanca en Magdalena Contreras y terminar con el rezago de agua para siempre. Esperaremos a que nuestra jefa de gobierno y el secretario de gobierno hagan el anuncio correspondiente, pero es un compromiso más del gobierno de la ciudad con el pueblo de Contreras”.

Durante su participación, el secretario de Gobierno, César Cravioto, informó que las 16 alcaldías recibieron en el Paquete de Presupuesto 2026, que deberá aprobar el Congreso de la Ciudad, un incremento del 7.5 % al techo presupuestal planteado.

“Va a tener un incremento las alcaldías del 7.5% en su techo presupuestal para que puedan invertir en bacheo, en obra pública”, concluyó.

