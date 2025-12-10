Más Información

Venezuela tilda la retención del buque de crimen internacional; EU sostiene que actúa contra contrabando

Venezuela tilda la retención del buque de crimen internacional; EU sostiene que actúa contra contrabando

FGR asegura propiedad de "Limones", presunto integrante de "Los Cabrera", en Gómez Palacio, Durango

FGR asegura propiedad de "Limones", presunto integrante de "Los Cabrera", en Gómez Palacio, Durango

Pedro Haces niega nexos del extorsionador “Limones” con la Catem; felicita a las autoridades por la detención

Pedro Haces niega nexos del extorsionador “Limones” con la Catem; felicita a las autoridades por la detención

María Corina Machado llega a Oslo; cancela saludo público y prioriza encuentro con familiares

María Corina Machado llega a Oslo; cancela saludo público y prioriza encuentro con familiares

Profeco pide brindar información clara sobre venta de boletos para el partido México vs Portugal

Profeco pide brindar información clara sobre venta de boletos para el partido México vs Portugal

Revela Adán Augusto López que aún no paga los libros de AMLO que regaló a senadores; dice que logró un gran descuento

Revela Adán Augusto López que aún no paga los libros de AMLO que regaló a senadores; dice que logró un gran descuento

Como parte de un operativo para la recuperación de ciclovías y espacios en avenidas de la , la Policía de la Ciudad de México remitió 19 motocicletas a un depósito vehicular y aplicó 10 multas por diversas infracciones al .

Remiten 19 motos al corralón y multan a 10 en operativo de recuperacion de ciclovías en la alcaldía Alvaro Obregón. Foto: Especial.
Remiten 19 motos al corralón y multan a 10 en operativo de recuperacion de ciclovías en la alcaldía Alvaro Obregón. Foto: Especial.

Policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local () realizaron el operativo en la esquina del Eje 10 Río de la Magdalena y avenida Revolución; así como en un tramo de la calzada de las Águilas, en las colonias Las Águilas y en Tizapán San Ángel.

Lee también:

La Policía capitalina aseguró que durante el despliegue también se realizaron acciones informativas con los conductores de patines y motocicletas eléctricas para que hagan uso del equipo protector.

Remiten 19 motos al corralón y multan a 10 en operativo de recuperacion de ciclovías en la alcaldía Alvaro Obregón. Foto: Especial.
Remiten 19 motos al corralón y multan a 10 en operativo de recuperacion de ciclovías en la alcaldía Alvaro Obregón. Foto: Especial.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que estos operativos continuarán de manera aleatoria en las 16 alcaldías de la ciudad.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]