Como parte de un operativo para la recuperación de ciclovías y espacios en avenidas de la alcaldía Álvaro Obregón, la Policía de la Ciudad de México remitió 19 motocicletas a un depósito vehicular y aplicó 10 multas por diversas infracciones al Reglamento de Tránsito.

Remiten 19 motos al corralón y multan a 10 en operativo de recuperacion de ciclovías en la alcaldía Alvaro Obregón. Foto: Especial.

Policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local (SSC) realizaron el operativo en la esquina del Eje 10 Río de la Magdalena y avenida Revolución; así como en un tramo de la calzada de las Águilas, en las colonias Las Águilas y en Tizapán San Ángel.

La Policía capitalina aseguró que durante el despliegue también se realizaron acciones informativas con los conductores de patines y motocicletas eléctricas para que hagan uso del equipo protector.

Remiten 19 motos al corralón y multan a 10 en operativo de recuperacion de ciclovías en la alcaldía Alvaro Obregón. Foto: Especial.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que estos operativos continuarán de manera aleatoria en las 16 alcaldías de la ciudad.

