Como parte de un operativo para la recuperación de ciclovías y espacios en avenidas de la alcaldía Álvaro Obregón, la Policía de la Ciudad de México remitió 19 motocicletas a un depósito vehicular y aplicó 10 multas por diversas infracciones al Reglamento de Tránsito.
Policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local (SSC) realizaron el operativo en la esquina del Eje 10 Río de la Magdalena y avenida Revolución; así como en un tramo de la calzada de las Águilas, en las colonias Las Águilas y en Tizapán San Ángel.
La Policía capitalina aseguró que durante el despliegue también se realizaron acciones informativas con los conductores de patines y motocicletas eléctricas para que hagan uso del equipo protector.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que estos operativos continuarán de manera aleatoria en las 16 alcaldías de la ciudad.
dmrr/cr
