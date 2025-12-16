En la última sesión del año, en el Congreso de la Ciudad, hubo gritos, insultos, golpes y hasta jalones de cabello entre las y los legisladores del PAN y Morena.

El incidente ocurrió durante la discusión de un dictamen para desaparecer de la Constitución capitalina al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas (Info-CDMX) y dar paso a la creación de un nuevo órgano.

El zafarrancho comenzó por una reserva presentada por Morena, que finalmente fue avalada, para que el nuevo órgano de transparencia no fuera colegiado, como se había aprobado en comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Transparencia.

La diputada del PAN, Daniela Álvarez, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, denunció la ruptura de un acuerdo político y anunció que tomarían la tribuna.

El presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, intentó continuar la sesión, pero los gritos se intensificaron. La diputada del PRI, Tania Larios, subió al área de sonido para intentar controlar los micrófonos, lo que derivó en empujones con legisladores de Morena.

En la tribuna, las diputadas Daniela Álvarez, Yuriri Ayala (Morena), Claudia Pérez (PAN) y Rosario Morales (Morena) se empujaron, se dieron manotazos y se jalaron el cabello. Jesús Sesma intentó separarlas.

Mientras tanto, la diputada del PAN, Olivia Garza, tocaba la campana, y debido a los empujones, la Bandera monumental detrás de la tribuna se desprendió. Los gritos e insultos continuaron. La morenista Guadalupe Espinosa de los Monteros intentó cubrir el celular de un reportero para evitar la grabación.

Tras el zafarrancho, la sesión fue suspendida. Posteriormente, en operación hormiga, diputados de Morena y aliados regresaron al pleno y se plantaron en la tribuna, mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano abandonaron la sesión al reprobar la violencia.

Con el retiro de la oposición, Morena y sus aliados avalaron el dictamen para eliminar al Info-CDMX de la Constitución capitalina, con 45 votos a favor de los 66 integrantes del pleno.

En conferencia de prensa, panistas y morenistas se acusaron mutuamente de provocar la violencia. El diputado Víctor Hugo Romo, presidente de la Comisión de Transparencia, responsabilizó al PAN de no lograr acuerdos internos, mientras que Tania Larios acusó a Morena de llamar a un Bloque Negro para amedrentar, señalando que en el exterior había manifestantes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL