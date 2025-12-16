Tras el caos, los 45 diputados locales de Morena y sus aliados aprobaron eliminar de la Constitución capitalina al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info-CDMX) y que ahora será un órgano desconcentrado y sectorizado a la Contraloría.

El dictamen aprobado da un plazo de 180 días naturales al Congreso local para adecuar las leyes secundarias y crear al nuevo órgano de transparencia, hasta entonces el instituto de transparencia continuará con actividades administrativas, pues ya no cuenta con el quórum legal para sesionar.

En los artículos transitorios también se detalla que el instituto de transparencia llevará a cabo los actos administrativos necesarios para realizar la transferencia de los recursos materiales, presupuestales, financieros y capital humano a la Secretaría de la Contraloría General.

Se aprobó una reserva presentada por la diputada de Morena Valeria Cruz para que el nuevo órgano no fuera colegiado, que era lo que se había avalado el sábado en comisiones y desató el caos en el Congreso.