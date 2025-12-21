Tres ataques armados registrados en el estado de Hidalgo dejaron como saldo preliminar al menos seis personas lesionadas y dos sin vida. Los hechos ocurrieron entre la tarde de ayer y la madrugada de este domingo, de acuerdo con reportes de seguridad.

Uno de los ataques se registró la noche de ayer en la localidad de San Nicolás Tecomatlán, en el municipio de Ajacuba, donde un grupo de sujetos armados irrumpió en una boda y abrió fuego contra los asistentes, lo que dejó al menos seis personas lesionadas, una de ellas reportada como grave.

De acuerdo con el ayuntamiento, los hechos ocurrieron alrededor de las siete de la tarde, por lo que se activaron los protocolos de emergencia y se movilizaron ambulancias de Ajacuba, San Agustín Tlaxiaca, Tlaxcoapan y Francisco I. Madero, las cuales trasladaron a los heridos a diversos hospitales.

Tres de los lesionados se reportan estables, mientras que uno más se encuentra en estado grave. Se indicó que el ataque podría estar relacionado con un ajuste de cuentas entre grupos presuntamente dedicados al robo de combustible.

Entre los lesionados se encuentran personas identificadas con las iniciales M. A. H., J. C. y M. G. E., regidora del ayuntamiento, además de un menor de edad de tan solo nueve años y otra persona de iniciales V. P. B.

Otro hecho se registró en el municipio de Mineral de la Reforma, donde un hombre que viajaba a bordo de una camioneta de alta gama fue atacado a balazos por varios sujetos que lograron darse a la fuga. La víctima alcanzó a llegar a la Dirección de Seguridad Pública para solicitar auxilio.

Finalmente, durante la madrugada, en el municipio de Huejutla, sobre la carretera Huejutla–Chalahuiyapa, frente a las instalaciones de una empresa panificadora, dos hombres fueron ejecutados a balazos.

Paramédicos que acudieron al lugar confirmaron el hallazgo de dos hombres identificados como Cristian “Nene” y Víctor N., quienes presuntamente fueron atacados por un individuo que se desplazaba a bordo de una bicicleta. En la zona se desplegó un operativo policiaco para la localización del agresor.

