La mañana de este jueves fueron localizados dos cuerpos completamente quemados en las orillas del cerro Volcán Xaltepec, en una zona conocida como Minas, ubicada en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió sobre la calle Lirio, sin número exterior, entre la calle David Alfaro Siqueiros, en la colonia Degollado Chico, donde vecinos alertaron a las autoridades sobre la presencia de dos cuerpos junto a una bomba de agua, a un costado del cerro.

Al lugar acudieron policías quienes, con apoyo de personal de la Guardia Nacional asignado a la zona, procedieron a acordonar el área para preservar la escena. Asimismo, arribaron elementos de Protección Civil y personal médico para brindar apoyo en el sitio.

Lee también: Esta Navidad, despliegan a elementos federales en Ecatepec; buscan frenar incidencia delictiva

Hasta el momento, las víctimas se encuentran en calidad de desconocidas, ya que no se cuentan con datos de identificación ni con información precisa sobre las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

El personal de campo informó de lo sucedido a la Coordinación Territorial correspondiente, mientras que Servicios Periciales fueron notificados para realizar el procesamiento del lugar y el levantamiento de indicios que permitan esclarecer el caso.

Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan, en tanto los servicios de emergencia mantienen labores en el sitio del hallazgo para determinar las causas y posibles responsables de este hecho.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/bmc