La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que la mañana de este jueves se registró un percance vehicular en los carriles centrales de la avenida Paseo de la Reforma, a la altura de la calle Donato Guerra, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con el reporte oficial, una camioneta de color negro, conducida por un ciudadano de origen chino, perdió el control y se impactó en la parte trasera de un autobús de transporte turístico, en el que viajaban 33 pasajeros, también de nacionalidad china, quienes se dirigían a la zona de Xochimilco.

Al sitio acudieron elementos de la SSC, así como paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes brindaron atención prehospitalaria. Asimismo, arribaron ambulancias particulares y personal médico de A&E Médica para la valoración de un hombre y una mujer, ambos de aproximadamente 30 años de edad y de origen chino.

Tras la revisión, los servicios de emergencia diagnosticaron a los involucrados como policontundidos, sin que fuera necesario su traslado a un hospital, por lo que únicamente se emitieron recomendaciones médicas. Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas de gravedad ni atrapadas.

En la atención del incidente participaron patrullas de la SSC, ambulancias del ERUM, así como grúas que realizaron maniobras para el retiro de las unidades involucradas. Los conductores permanecieron en el lugar a la espera de los representantes de las aseguradoras para llevar a cabo los trámites correspondientes.

Los servicios de emergencia continuaron laborando en la zona para normalizar la circulación vehicular en una de las principales vialidades de la capital.

