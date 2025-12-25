Toluca, Méx.- El Gobierno del Estado de México activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental Atmosférica por concentraciones elevadas de PM10 y PM2.5 en las Zonas Metropolitanas del Valle de Toluca (ZMVT) y Santiago Tianguistenco (ZMST).

Esta determinación de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible se deriva luego de que a las 11:00 horas de este 25 de diciembre se registraron valores máximos de 84 y 82 microgramos por metro cúbico (µg/m3) de concentración de partículas PM2.5, en las estaciones de Almoloya de Juárez y Xonacatlán.

Estos niveles de partículas son resultados de las actividades propias de las festividades decembrinas, como fogatas y quema de pirotecnia, sumado a la presencia de inversión térmica y condiciones meteorológicas adversas para la dispersión de contaminantes.

Ante ello la recomendación en materia de salud: permanecer en espacios interiores, evitar las quemas a cielo abierto, posponer los eventos deportivos, culturales o espectáculos masivos programados, realizar barrido húmedo de calles.

Activan Fase 1 de Contingencia Ambiental en Toluca y Tianguistenco; emiten restricciones vehiculares. Foto: Especial.

En tanto, el gobierno podrá solicitar a tránsito estatal y municipal apoyo para agilizar el tránsito vehicular en horas pico o en días de plaza, realizar la sincronización de semáforos, informar a los productores de ladrillo, cerámica y fundición en hornos artesanales que deberá suspender la cocción de sus productos.

Así como realizar campañas de recolección de basura y de vigilancia en áreas susceptibles a incendios, así como suspender las obras que obstruyan o dificulten el tránsito, con excepción de las que atiendan reparaciones urgentes.

En materia de Servicios: suspender las actividades de construcción, remodelación, demolición y movimiento de tierras, con excepción de los rellenos sanitarios; suspender toda actividad de explotación de bancos de materiales pétreos, además de actividades en los establecimientos que utilicen como combustible leña o carbón y que no cuenten con equipo de control de emisiones.

A las Fuentes Fijas de la Industria Manufacturera: suspender actividades de combustión relacionadas con la cocción de ladrillo, cerámica, y fundición en hornos artesanales y suspender las actividades de las concreteras (fijas o móviles) que no cuenten con equipo de control de emisiones.

Restricciones vehiculares

El transporte tendrá restricciones a la circulación y para el 26 de diciembre deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas, todos los vehículos con holograma de verificación "2".

Activan Fase 1 de Contingencia Ambiental en Toluca y Tianguistenco; emiten restricciones vehiculares. Foto: Especial.

También aplicará para vehículos con holograma de verificación "1", cuyo último dígito numérico 1, 3, 4, 5, 7 y 9; vehículos con holograma de verificación "0" y "00", engomado azul, terminación de placas 9 y 0; y habrá restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea non.

De igual manera se aplicará la medida a vehículos destinados al servicio de transporte de carga con placa local y federal entre las 06:00 y las 10:00 horas, a excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación respectivo, y las unidades que no porten hologramas de verificación. Los taxis podrán circular de las 5:00 a las 10:00 horas, los días que tengan restricción con la finalidad de apoyar la movilidad de la población.

Los únicos exentos de restricciones vehiculares son las unidades eléctricas e híbridos que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento y los vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, servicios de agua potable, bomberos, rescate, protección civil y de vigilancia ambiental incluidos incendios forestales, entre otros.

