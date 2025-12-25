Esta Navidad, después de los festejos de Nochebuena, el gobierno de Ecatepec mantiene un despliegue masivo de elementos de seguridad en las comunidades, con respaldo de fuerzas federales de Marina, Guardia Nacional y Sedena, para garantizar orden y paz a los habitantes durante el día de asueto.

El despliegue operativo se mantiene en las colonias, principalmente en aquellas zonas consideradas de alta incidencia delictiva o donde se presentan hechos violentos, para prevenir ilícitos sobre todo de alto impacto como el robo de vehículo, a casa habitación y homicidios, por lo que continúan los patrullajes con diversos agrupamientos, en coordinación con Marina.

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal recomendó en estas fechas de asueto y vacacionales tomar diversas medidas preventivas para evitar ser víctimas de ilícitos como la extorsión, ya que suelen presentarse llamadas falsas para solicitar dinero, por lo que es importante mantener comunicación directa y constante con familiares y personas cercanas.

Patrullajes en zonas de alta incidencia delictiva en Ecatepec, Edomex (25/12/2025). Foto: Especial

Además, pidió actuar con discreción al acudir a sucursales bancarias y cajeros, y en la medida de lo posible evitar portar grandes cantidades de efectivo, resguardar tarjetas y datos financieros, así como no publicar información ostentosa en redes sociales.

Mientras que en el hogar sugirió revisar instalaciones eléctricas y de gas, mantener los espacios libres de obstáculos que puedan provocar accidentes o dificultar una evacuación en caso de emergencia, usar adornos navideños que cumplan con medidas de seguridad y evitar sobrecargas eléctricas.

También, mantener una supervisión familiar de niños, quienes siempre deben estar bajo vigilancia de una persona adulta para prevenir caídas, lesiones, quemaduras o extravíos.

Elementos de la Marina, Guardia Nacional y Sedena realizan patrullajes en zonas de Ecatepec, Edomex (25/12/2025). Foto: Especial

Al conducir, llamó a respetar el Reglamento de Tránsito, evitar manejar bajo efectos de bebidas alcohólicas y revisar las condiciones mecánicas del vehículo.

Al salir de vacaciones informar a una persona de confianza y asegurar puertas y ventanas, mantener a las mascotas en lugares seguros con agua y alimento, y bajo cuidado de alguien, además de no difundir en redes sociales las ausencias en el domicilio y los planes de viaje.

nro/bmc