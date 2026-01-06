Eclipse Solar Anular 2026: ¿cuándo y dónde ver el anillo de fuego?

Este 2026 estará marcado por la presencia de varios fenómenos astronómicos que podrán observarse desde distintas regiones del planeta.

El calendario astronómico 2026 contempla lluvias de meteoros, eclipses lunares y eclipses solares, entre los que destaca uno de los eventos más esperados del año: el eclipse solar anular, conocido por el impactante efecto visual del “anillo de fuego”.

Eclipse Solar Anular 2026. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Fecha, horario y desarrollo del primer eclipse solar de 2026

El primer eclipse solar de 2026 ocurrirá el próximo martes 17 de febrero. Este fenómeno iniciará alrededor de las 11:42 UTC y concluirá cerca de las 14:27 UTC, con una duración total de más de cuatro horas.

El punto máximo del eclipse solar anular se presentará entre las 12:11 y 12:13 UTC, cuando la Luna cubrirá aproximadamente el 96.3 % del diámetro del Sol. Durante este lapso, el disco solar no quedará completamente oculto, lo que permitirá apreciar el rasgo característico de este tipo de eclipse.

¿Por qué se le llama eclipse solar anular?

El nombre de eclipse solar anular se debe a la posición de la Luna durante el evento. En este fenómeno, el satélite natural se interpone entre la Tierra y el Sol mientras se encuentra en un punto más lejano de su órbita. Esta distancia provoca que su tamaño aparente sea menor al del Sol, impidiendo que lo cubra por completo.

Eclipse Solar Anular 2026. Foto: Jongsun Lee/Unsplash

Como resultado, el borde del Sol permanece visible alrededor de la Luna, formando un anillo luminoso conocido como anillo de fuego. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) explica que este efecto ocurre cuando casi toda la superficie solar queda cubierta y solo su contorno exterior permanece visible.

¿Dónde se podrá observar el eclipse solar anular?

La visibilidad del eclipse solar anular de 2026 estará limitada a una franja específica del planeta. El fenómeno podrá observarse de forma parcial desde el sur de Argentina y Chile, así como desde varias regiones del sur de África.

Entre los países donde será visible se encuentran Sudáfrica, Botsuana, Mozambique, Madagascar y Tanzania. No obstante, la fase anular, en la que el anillo de fuego se apreciará de manera completa, solo será visible desde la Antártida, zona por donde pasará el eje central de la sombra lunar.

