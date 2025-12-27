Primera Superluna del año, lluvia de estrellas Cuadrántidas y otros eventos astronómicos de enero 2026

El mes de enero traerá imperdibles espectáculos astronómicos para arrancar el año 2026 con la mejor energía. Este primer mes del año promete ofrecer un deleite visual para aquellos amantes de la astronomía: desde la primera superluna hasta la lluvia de meteoros Cuadrántidas y el paso de varios cometas.

Si no quieres perderte ninguno de estos eventos astronómicos, consulta aquí las fechas claves para su observación y guárdalas en tu calendario para disfrutarlas al máximo y en todo su esplendor.

Lee también: ¿De qué trata Dark, la serie de Netflix que comparan con Stranger Things?

No te pierdas la primera luna llena de este 2026: la Superluna del Lobo. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

Superluna del Lobo: un brillante inicio de año

De acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), la llamada Superluna del Lobo tendrá lugar el próximo 3 de enero de 2026, en la constelación de Géminis. Esta luna llena se verá un 6% más grande y un 13% más brillante, prometiendo una noche iluminada.

De acuerdo con el sitio especializado Star Walk, se le conoce como "Luna de Lobo", debido a que en el hemisferio norte era común escuchar a estos animales aullar durante esta época del año, en las frías noches de enero. En varias comunidades, esta luna representa la protección y la comunidad.

Lluvia de meteoros Cuadrántidas: una noche fugaz

Este mes, la lluvia de meteoros Cuadrántidas será visible en el hemisferio norte, el próximo 3 de enero de 2026, con aproximadamente 80 meteoros por hora. Esta lluvia estaba prevista como una de las más impresionantes del año, sin embargo, este año, la luz de la luna llena se interpondrá.

Lee también: ¿Cuándo inicia el Año Nuevo Chino 2026? Esto debes saber

La lluvia de meteoros de las Cuadrántidas es capaz de producir más de 100 meteoros por hora en sus mejores condiciones. Foto: Imagen generada con IA

De los 80 meteoros por hora esperados, sólo alrededor de los 10 más brillantes seguirán siendo visibles, en dirección a la constelación de Boötes. La actividad de la lluvia estará activa desde el 28 de diciembre hasta el 12 de enero, siendo ésta una de las más intensas del año.

Cometas: un espectáculo único

En enero, dos cometas serán visibles desde la Tierra: el cometa 24P/Schaumasse se verá el próximo 8 de enero de 2026 en ambos hemisferios y el cometa C/2024 E1 (Wierzchos) podrá verse el 20 de enero de 2026 en el hemisferio sur. Ambos astros celestes alcanzarán el perihelio este mes, esto es, el momento que marca el tiempo de mejor visibilidad.

Los cometas se podrán observar con la ayuda de binoculares de gran aumento o telescopios, en cielos oscuros y despejados, pero serán muy débiles para observarse a simple vista.

También te interesará:

¿Quién es "Daniel, Me Estás Matando", el dúo que dio concierto en metro Chabacano?

Investigadores nombran fósil de tiburón en honor al anime "Chainsaw Man"

¿México o IA?: así puedes identificar videos e imágenes hechos con inteligencia artificial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm