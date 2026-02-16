Eclipse Solar Anular: ¿qué es y dónde podrá observarse el “Anillo de Fuego"?

El cielo ofrecerá uno de los espectáculos astronómicos más impactantes de 2026.

El próximo 17 de febrero se registrará un eclipse solar anular, conocido popularmente como el “Anillo de Fuego”, un fenómeno que transformará el firmamento durante varios minutos y captará la atención de millones de personas en distintas partes del planeta.

Eclipse Solar Anular. Foto: NASA / Hinode / XRT

Lee también: Alineación de seis planetas; consejos prácticos para fotografiar el evento astronómico

¿Dónde se podrá ver el eclipse solar anular?

La visibilidad de este eclipse será limitada y solo podrá apreciarse en regiones específicas del hemisferio sur. El fenómeno será observable en zonas de la Antártida, sectores del sur de África y el extremo austral de Sudamérica.

¿Dónde se podrá ver el Eclipse Solar Anular?. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Asimismo, el Anillo de Fuego podrá verse sobre amplias áreas del océano Antártico, el océano Atlántico Sur y el océano Índico.

Fuera de la franja donde se formará el anillo luminoso, el eclipse solar será visible únicamente de manera parcial, es decir, el Sol aparecerá cubierto solo en una porción.

Lee también: Alineación de seis planetas; ¿cómo ver el espectáculo cósmico en su máximo esplendor?

¿Por qué se le llama “Anillo de Fuego”?

El nombre tiene una explicación astronómica precisa. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), un eclipse solar anular ocurre cuando la Luna se encuentra cerca del apogeo, el punto más lejano de su órbita alrededor de la Tierra.

¿Por qué se le llama “Anillo de Fuego”?. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

En esa posición, su tamaño aparente es ligeramente menor que el del Sol, por lo que no logra cubrirlo por completo. Como resultado, el borde exterior del astro permanece visible y crea un círculo brillante alrededor de la silueta lunar, dando la impresión de un anillo de fuego incandescente.

Por su parte, la NASA aclara que este efecto no implica un aumento real de temperatura ni una actividad solar extraordinaria. Se trata de un fenómeno astronómico producto de la alineación precisa entre la Tierra, la Luna y el Sol, así como de las proporciones aparentes de estos cuerpos celestes.

También te interesará:

Alineación de seis planetas; consejos prácticos para fotografiar el evento astronómico

Concubinato en México: guía práctica para obtener tu constancia y sus beneficios legales

Los 5 objetos del hogar con más bacterias; ¿cómo limpiarlos para cuidar a tu familia?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv