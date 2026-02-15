Los 5 objetos del hogar con más bacterias; ¿cómo limpiarlos para cuidar a tu familia?

Mantener la casa limpia no solo es una cuestión de orden, sino también de salud. Aunque muchas personas centran sus esfuerzos en pisos y ventanas, existen objetos en el hogar que concentran una mayor cantidad de bacterias y que, por su uso constante, pueden convertirse en focos de infección si no se desinfectan correctamente.

Diversos estudios sobre higiene doméstica han identificado superficies de alto contacto que acumulan microorganismos como E. coli, Salmonella y estafilococos. La higiene constante en determinados puntos críticos puede reducir significativamente el riesgo de enfermedades gastrointestinales y respiratorias dentro del hogar.

¿Cuáles son los 5 objetos más sucios del hogar?

Esponjas y trapos de cocina

Las esponjas son consideradas uno de los objetos más contaminados del hogar. Al permanecer húmedas y en contacto con restos de comida, crean el ambiente perfecto para el crecimiento y la propagación de bacterias. De acuerdo con el sitio web de la Universidad Estatal de Michigan, estos son algunos consejos:

¿Cómo limpiarlas?

Desinféctalas diariamente sumergiéndolas en agua con cloro diluido durante 5 minutos.

sumergiéndolas en agua con cloro diluido durante 5 minutos. También puedes colocarlas húmedas en el microondas por un minuto (si no tienen partes metálicas).

en el por un minuto (si no tienen partes metálicas). Guárdalas en un lugar seco , para evitar que las bacterias dañinas se multipliquen.

, para evitar que las bacterias dañinas se multipliquen. Evita limpiar los jugos de la carne para evitar la propagación de bacterias, en su lugar utiliza toallas de papel.

para evitar la propagación de bacterias, en su lugar utiliza toallas de papel. Reemplaza las esponjas y trapos con frecuencia, cada 1 o 2 semanas.

Estudios señalan que las esponjas de cocina pueden alojar microorganismos como Salmonella y E. coli. Foto: Freepik

Fregadero de la cocina

Aunque se utiliza para lavar utensilios, el fregadero puede contener más bacterias que el inodoro debido a residuos de alimentos crudos. Al lavar carne cruda o vegetales, los jugos contaminados se dispersan por el grifo y el desagüe. Según el sitio web de microservices, estos son algunos tips para limpiar el fregadero:

¿Cómo limpiarlo?

Lava con agua caliente y detergente después de cada uso. Sécalo después de usarlo para evitar la humedad.

después de cada uso. Sécalo después de usarlo para evitar la humedad. Desinfecta con una solución de cloro diluido o vinagre blanco al menos una vez al día. Para acero inoxidable, utiliza limpiadores cremosos y estropajos no metálicos, mientras que para porcelana, cobre o granito usa solo agua tibia con jabón líquido.

o al menos una vez al día. Para acero inoxidable, utiliza limpiadores cremosos y estropajos no metálicos, mientras que para porcelana, cobre o granito usa solo agua tibia con jabón líquido. No olvides limpiar el desagüe y la llave.

Fregadero | Fuente: Canva

Tablas para cortar

Las tablas para cortar pueden albergar bacterias peligrosas y pueden representar un riesgo de contaminación cruzada, especialmente las que se utilizan para carne cruda, ya que pueden transportar la Salmonella y E. coli. De acuerdo con el portal web del Instituto Canadiense de Seguridad Alimentaria, estas son algunas recomendaciones:

¿Cómo limpiarlas?

Usa tablas diferentes para carnes y verduras .

y . Lava con agua caliente y jabón inmediatamente después de usarlas.

inmediatamente después de usarlas. Desinfecta con vinagre blanco o una solución con cloro apta para cocina.

o una solución con cloro apta para cocina. Utiliza tablas de goma o acrílico duro en lugar de opciones de madera.

en lugar de opciones de madera. Desecha las tablas de cortar que estén rayadas o agrietadas.

o Deja que las tablas se sequen al aire después de lavarlas o utiliza toallas de papel.

Controles remotos e interruptores

Son superficies de alto contacto que rara vez se limpian, pero pasan por muchas manos al día, acumulando suciedad, grasa y gérmenes. De acuerdo con los portales digitales MOD Lighting y Radioshack, estas son algunas recomendaciones para limpiar interruptores, enchufes y controles de televisión:

¿Cómo limpiarlos?

Control remoto:

Retira las pilas y deja el compartimiento abierto durante la limpieza para evitar un corto circuito.

y deja el compartimiento abierto durante la limpieza para evitar un corto circuito. Limpia cada parte por separado, primero la carcasa con un paño húmedo con alcohol para eliminar la suciedad externa.

con un para eliminar la suciedad externa. Luego sigue con los botones de goma, lávalos con agua tibia y un poco de alcohol, déjalo secar por completo.

Interruptores y enchufes:

Desconecta el interruptor o enchufe de la caja de interruptores para evitar descargas eléctricas y garantizar su seguridad.

y garantizar su seguridad. Pasa un paño de microfibra con alcohol al 70% al menos una vez por semana.

al 70% al menos una vez por semana. Utilice un paño seco para asegurarse que el sistema eléctrico no se dañe.

En caso de enfermedades en casa, desinfecta a diario.

Los botones de colores del control remoto y sus funciones. Foto: Unsplash

Celulares y dispositivos electrónicos

Aunque no siempre se consideran parte del hogar, acompañan a los miembros de la familia a todas partes y pueden acumular más bacterias que un asiento de baño. De acuerdo con el portal digital del Hospital Ángeles, estos son algunos consejos para desinfectar tu dispositivo móvil:

¿Cómo limpiarlos?

Lava tus manos con agua y jabón cada vez que se deje de utilizar.

con agua y jabón cada vez que se deje de utilizar. No lleves el dispositivo al baño.

Utiliza toallitas desinfectantes o paños especiales para electrónicos humedecidos con alcohol isopropílico, con una concentración del 70%.

o para electrónicos humedecidos con con una concentración del 70%. Realiza movimientos suaves con el teléfono apagado y desconectado del cargador.

con el teléfono apagado y desconectado del cargador. Evita rociar líquidos directamente sobre el dispositivo.

El desgaste del sistema físico y lógico del celular determina su vida de función. Foto: Unsplash

Claves para una desinfección efectiva

Limpia primero la suciedad visible antes de aplicar desinfectante.

antes de aplicar desinfectante. Respeta el tiempo de contacto del producto para que sea efectivo.

del producto para que sea efectivo. Lava tus manos antes y después de limpiar.

antes y después de limpiar. Ventila los espacios al usar productos químicos.

