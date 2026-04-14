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El Universal, que navega por el Atlántico Norte rumbo al Caribe a unos 15 días de , podría ser el prometido segundo tanquero que envía Moscú a La Habana como ayuda humanitaria para paliar los graves efectos del bloqueo energético estadounidense.

Apuntan en esa dirección los datos de las plataformas de seguimiento de barcos sobre este petrolero, con número de identificación IMO 9384306 y sanciones de Estados Unidos y la , aunque la nave no tiene un destino final declarado.

"Por su perfil tiene una alta probabilidad de que su destino sea Cuba", aseguró al ser interrogado al respecto por EFE el experto cubano Jorge Piñón, investigador del Instituto de la Energía de la Universidad de Texas.

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El Universal, especializado en el transporte de derivados del petróleo, pertenece a la naviera rusa Sovcomflot, como el que llevó el primer envío de Moscú a Cuba.

El tanquero partió a principios de abril de un puerto en el mar Báltico y el 8 de ese mes atravesaba el Canal de La Mancha, acompañado de una fragata rusa, para evitar problemas con las autoridades británicas.

Apenas unos días antes, el ministro de Energía ruso, Serguéi Tsiviliov, había anunciado un segundo envío de combustible a la isla (aunque sin revelar ningún detalle). Sus declaraciones tuvieron lugar poco después de la llegada, el 31 de marzo, del petrolero ruso Anatoli Kolodkin a Cuba con 730 mil barriles de petroleo.

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El anterior petrolero en entrar en Cuba con crudo del exterior, al menos de manera oficial, fue el Ocean Mariner, un petrolero de menores dimensiones y bandera de Liberia que llegó a la isla procedente de México con 86 mil barriles el 9 de enero.

Este tipo de envíos son una muestra de respaldo político de Rusia a Cuba y un apreciado espaldarazo en la isla, aunque apenas pueden aliviar temporalmente la severa crisis energética del país, como ha reconocido el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

Cuba precisa unos 100 mil barriles de petróleo al día para satisfacer sus necesidades energéticas, de los que 40 mil proceden de su producción nacional. El resto debería obtenerlos en el exterior.

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El déficit de petróleo importado -por la falta de divisas del Estado cubano y por el bloqueo estadounidense- se ha traducido en la crisis de apagones que sufre Cuba desde mediados de 2024 y en la progresiva paralización de gran parte de la economía nacional, especialmente del sector estatal.

El bloqueo petrolero estadounidense de los últimos tres meses ha agravado una crisis estructural que la isla padece desde hace más de seis años. La economía nacional se contrajo un 15 % entre 2020 y 2025.

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gs/rmlgv

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