Culiacán, Sin.- Con el repunte de los asesinatos violentos en los últimos tres días, el Ejército envió un refuerzo de 90 elementos de las Fuerzas Especiales a fin de contribuir el combate a los grupos delictivos, anunció el secretario de Seguridad Pública del Estado, Sinhue Téllez López.

Señaló que el personal militar arribó a la capital del estado en la Novena Zona Aérea Militar y luego fueron desplazados al cuartel, donde se les instruirá sobre los operativos que se tienen en la capital del estado y en el municipio de Escuinapa.

Comentó que según los registros que se tienen en las últimas 72 horas, el delito de homicidios dolosos aumentó, por lo que la Secretaría de la Defensa Nacional envió un nuevo refuerzo de 90 elementos de las Fuerzas Especiales.

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A su vez, la Fiscalía General del Estado documentó que, durante el jueves pasado, en los municipios de Culiacán y Escuinapa, se cometieron diez asesinatos violentos, tres de las víctimas fueron del sexo femenino y se tuvo reportes de menores lesionados.

Sobre la detención del exdirector de la Policía Municipal y Tránsito de Escuinapa, Hilario Martínez Gómez, junto con Misael “N” “El Güero Pin”, en un operativo de fuerzas federales y estatales, se logró liberar los tramos carreteros que fueron bloqueados.

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Indicó que, en el caso del exjefe policiaco, este desde hace ocho meses había causado baja de la corporación y no se tenía antecedentes que formaba parte de un grupo delictivo que opera en la zona sur de Sinaloa.

vr