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Monterrey. – Cuatro presuntos integrantes de la banda conocida como "Los Peruanos", señalada por cometer robos a turistas extranjeros en Nuevo León, fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey tras una investigación realizada en coordinación con administradores de hoteles de la ciudad.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey informó que las indagatorias iniciaron luego de una alerta emitida por representantes del sector hotelero, quienes reportaron la presencia de personas presuntamente involucradas en diversos robos.
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De acuerdo con las autoridades, el grupo estaba integrado por dos personas de origen peruano y dos mexicanos, quienes fueron relacionados con el robo de bolsas de mano y mochilas al interior de restaurantes, principalmente en perjuicio de visitantes extranjeros que acudieron al estado por las actividades relacionadas con el Mundial.
Los detenidos fueron identificados como Lourdes Natalia N., de 50 años; Jorge Humberto R., de 68; Richard Alcides U., de 57, y José Juan H., de 77 años.
La corporación municipal informó que al momento de la detención también fueron aseguradas 17 bolsas con una sustancia con características similares a la marihuana. Los cuatro quedaron a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.
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