Reynosa.- Dos muertos y al menos tres heridos fue el resultado de una agresión armada en un domicilio de la colonia Ampliación Rodríguez en Reynosa, Tamaulipas.

Vecinos del sector dieron aviso a las autoridades respecto a detonaciones en una vivienda donde trascendió habitaba una familia.

Información extraoficial asegura que una mujer y un hombre perdieron la vida durante el ataque y los heridos resultaron ser menores de edad.

Al llegar las autoridades, procedieron a cerrar la circulación vehicular de la avenida Rodolfo Garza Cantú a fin de ingresar al domicilio y comenzar con las investigaciones.

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Fue necesaria la presencia de una unidad del Servicio Médico Forense para trasladar los cuerpos de las personas fallecidas, mientras que los heridos fueron llevados a un hospital local.

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Se informó que el estado de salud de los heridos fue reportado como grave debido a las lesiones por arma de fuego que recibieron.

Testigos de los hechos aseguran que se escucharon múltiples detonaciones por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades competentes.

Las autoridades procedieron a cerrar la circulación al menos de cuatro calles más para evitar congestionamiento ante los trabajos de investigación que se realizan.

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