Un total de 563 armas de fuego fueron aseguradas en los estados de Tamaulipas y Veracruz por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México.

Durante los primeros cinco meses del año, los efectivos pertenecientes a la Primera Región Naval además aseguraron ocho mil 749 municiones.

Marina asegura 563 armas de fuego en Tamaulipas y Veracruz; encuentran marihuana, metanfetamina y cocaína. Foto: Especial.

Como parte de las operaciones que efectúa personal de esa Institución en apoyo a la seguridad pública, lograron asegurar aproximadamente 413 kilogramos de presunta metanfetamina.

Así como 42 kilos de presunta cocaína, 750 kilogramos de presunta marihuana, así como 8,765 dosis de presunta droga.

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En un reporte oficial, se precisó que, en esos cinco meses del presente año personal de esa Primera Región Naval, aseguró un total de 23 tomas clandestinas y aproximadamente 161 mil litros de hidrocarburo.

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Marina asegura 563 armas de fuego en Tamaulipas y Veracruz; encuentran marihuana, metanfetamina y cocaína. Foto: Especial.

En materia de Mantenimiento del Estado de Derecho en la Mar, elementos en funciones de Guardia Costera, lograron el aseguramiento de aproximadamente 6,582 metros de redes pesca, utilizados para la pesca furtiva de especies protegidas.

Y en apoyo a Fuerzas de Seguridad Estatal, realizó un total de 252 cateos y el desmantelamiento de un laboratorio clandestino.

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