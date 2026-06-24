Cuernavaca, Mor. - El pleno del Congreso de Morelos aprobó la suspensión definitiva de los presidentes municipales de Atlatlahucan y Cuautla, Agustín Toledano y Jesús Corona, respectivamente, por su vinculación a proceso tras su reunión con el jefe del Cártel del Pacífico Sur, Jupiter Araujo Bernard, en junio de 2024.

En sesión ordinaria, el Legislativo morelense tomó como base las resoluciones de la justicia federal y por separado aprobó los dictámenes relativos a los decretos por los que se suspende definitivamente de su cargo de alcaldes por estar “vinculados a delito doloso”.

Agustín Toledano fue detenido en el “Operativo Enjambre” el 20 de mayo pasado y 10 días después fue localizado y aprehendido el edil de Cuautla, Jesús Corona Damián, quien había logrado huir y refugiarse en Acapulco, Guerrero.

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Los dictámenes fueron elaborados por la Comisión de Gobernación y Gran Jurado e integrados al orden del día de la sesión ordinaria celebrada este miércoles, a propuesta del presidente del órgano legislativo, diputado Sergio Omar Livera Chavarría. De acuerdo con el proceso legislativo, en los próximos días deberán rendir protesta los alcaldes suplentes.

La suspensión definitiva fue considerada procedente al actualizarse los supuestos previstos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, derivado de la vinculación a proceso por delito doloso de ambos servidores públicos.

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El Congreso de Morelos subrayó que con la aprobación de estos decretos ejerce las atribuciones que le confieren la Constitución local y la legislación aplicable en materia municipal, dando cumplimiento a las disposiciones legales previstas para los casos en que un integrante de un ayuntamiento se ubica en los supuestos establecidos por la ley.

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