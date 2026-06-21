Cuernavaca.— El encuentro del jefe del Cártel del Pacífico en Morelos, Júpiter Araujo Bernard, El Barbas, con alcaldes electos, un exedil, líderes del transporte público y colaboradores del presidente municipal de Cuautla, Jesús Corona, ocurrió el 10 de junio de 2024, ocho días después de la jornada electoral de ese año.

En esa reunión —según la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEITATA-SIN/174/2025—, El Barbas ordenó a las autoridades electas contratar a su personal en áreas de finanzas, presupuesto y en seguridad pública.

El encuentro, el video y las exigencias del líder criminal fueron confirmadas ante un juez de Control por los detenidos el 20 de mayo en el Operativo Enjambre. Abogados con acceso a la causa penal 179/2026, que se libra en el Centro de Justicia Penal federal con sede en Sonora, afirman que el último de los detenidos, el edil de Cuautla, Jesús Corona Damián, sucumbió ante la ley y de forma voluntaria admitió la reunión, validó el video y las exigencias de El Barbas.

Jesús Corona (señalado con la flecha) participó en la reunión con el jefe del Cártel del Pacífico en Morelos, Júpiter Araujo Bernard, El Barbas. Foto: Tomada de video

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Corona Damián lamentó su situación y pidió comprensión a sus actos porque, dijo, fue obligado por el crimen.

Los detenidos, según el reporte de la FGR, están acusados de formar parte de una red de presidentes municipales dedicados a la extorsión y lavado de dinero en el oriente de Morelos, y de colaborar con El Barbas, líder del Cártel del Pacífico, vinculado al Cártel de Sinaloa. La excepción es el exalcalde de Yecapixtla, Irving Sánchez Zavala, cuya detención en Querétaro es por la adjudicación de un predio destinado a un pozo de agua.

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“Debió denunciar”

Frente al juez de Control, Jesús Corona esgrimió el argumento de que lo llevaron a fuerza para justificar el encuentro con el jefe regional del narcotráfico; sin embargo, el togado respondió que asumir esa postura de un servidor público o un candidato electo a una fuerza externa u ordenamiento ilegal significaría la admisión de la debacle del Estado. Lo razonable era denunciar y apelar a la protección de la justicia, sostuvo el juez.

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Abogados de otros detenidos en el Operativo Enjambre, con acceso a la causa penal 179/2026, afirman que el juez rubricó su postura sobre la renuencia que deben adoptar autoridades electas o en funciones frente a las presiones del crimen organizado.

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El encuentro

Raúl Tadeo Nava, principal testigo para la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, declaró que ya estaba en el lugar cuando llegaron los políticos de la zona oriente del estado.

En ese grupo caminaban Jesús Corona Damián, edil de Cuautla; Víctor Samuel Márquez Vázquez, conocido como el Mayor Márquez, primer secretario de Cuautla; Jorge Bazán Reyes; Pablo Portillo Galicia, empresario de Cuautla; Horacio Zavaleta Malacara, exoficial Mayor de Cuautla; Mauro Rivera de la Cruz, líder transportista de Cuautla e Irving Sánchez Zavala, exedil de Yecapixtla, —hermano del actual alcalde de esa demarcación, Heladio Sánchez— y del diputado local por el PAN Francisco Erick.

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“Saludan al señor que dice ser El Barbas y se sientan ellos alrededor del tablón quedando a mi derecha Corona, Mayor y Bazán; y enfrente de mi Agustín Toledano, Irving Sánchez, Pablo Portillo, el doctor Zavaleta y Mauro, entonces (...) El Barbas se dirige a todos y les dice ‘este cabrón va a hacer lo que yo le diga’, señalándome a mí.

“Entonces, yo le pregunté al señor Barbas si ya me podía retirar. ‘No’, me contestó, y le pedí nuevamente que si ya me podía retirar, y me dijo: ‘Vete, hijo de la chingada, te voy a llamar’, permaneciendo con ellos aproximadamente una hora”, declaró.

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