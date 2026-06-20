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Ciudad Juárez. - Durante este sábado se informó que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), llevó a cabo la detención de Nicolás P. V, alias “El Nico” o “El Comandante Nico”, de 26 años, a quien se señala de ser presunto líder criminal y generador de violencia en la zona de El Valle de Juárez.
La intervención se llevó a cabo la noche del 19 de junio en el cruce del bulevar Gómez Morín y la calle Faraday, en la colonia Partido Senecú de Ciudad Juárez, Chihuahua.
En ese lugar, el detenido, originario de El Porvenir, en el Valle de Juárez, iba acompañado por Iraís R. A., de 35 años, y Anabel C., de 20 años de edad, ambas originarias de El Paso, Texas.
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Los detenidos circulaban a bordo de un vehículo Audi en color negro con placas del Estado de Texas. Durante la intervención, los agentes estatales aseguraron seis armas largas, de las cuales 5 son tipo fusil calibre .223 y un arma larga calibre 7.62x39 milímetros, además de cargadores abastecidos y cartuchos útiles de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
Cabe mencionar que “El Nico” era considerado por la SSPE como un objetivo prioritario; durante el pasado mes de febrero se realizó un operativo para dar con su paradero, al ser identificado como principal generador de violencia y líder de un grupo criminal que opera en la zona de El Valle.
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Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes por su probable responsabilidad en delitos relacionados con la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
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JACL/cr
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