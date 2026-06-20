Ciudad Juárez. - Durante este sábado se informó que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), llevó a cabo la detención de Nicolás P. V, alias “El Nico” o “El Comandante Nico”, de 26 años, a quien se señala de ser presunto líder criminal y generador de violencia en la zona de El Valle de Juárez.

La intervención se llevó a cabo la noche del 19 de junio en el cruce del bulevar Gómez Morín y la calle Faraday, en la colonia Partido Senecú de Ciudad Juárez, Chihuahua.

El detenido iba acompañado por Iraís R. A. y Anabel C., ambas originarias de El Paso, Texas. | Foto: Especial.

En ese lugar, el detenido, originario de El Porvenir, en el Valle de Juárez, iba acompañado por Iraís R. A., de 35 años, y Anabel C., de 20 años de edad, ambas originarias de El Paso, Texas.

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Los detenidos circulaban a bordo de un vehículo Audi en color negro con placas del Estado de Texas. Durante la intervención, los agentes estatales aseguraron seis armas largas, de las cuales 5 son tipo fusil calibre .223 y un arma larga calibre 7.62x39 milímetros, además de cargadores abastecidos y cartuchos útiles de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Durante la intervención, los agentes estatales aseguraron seis armas largas. | Foto: Especial.

Cabe mencionar que “El Nico” era considerado por la SSPE como un objetivo prioritario; durante el pasado mes de febrero se realizó un operativo para dar con su paradero, al ser identificado como principal generador de violencia y líder de un grupo criminal que opera en la zona de El Valle.

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Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes por su probable responsabilidad en delitos relacionados con la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

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JACL/cr