Un hombre atropelló la noche del jueves a aficionados que festejaban el triunfo de la Selección Mexicana en las inmediaciones de la Glorieta de Pancho Villa, en la ciudad de Chihuahua.

En videos difundidos en redes sociales se ve al conductor de una camioneta pickup color gris embestir al grupo de personas. Y mientras intentaba escapar de la zona se desató una breve persecución, y después un accidente vial en el cruce de la avenida Ortiz Mena y la calle Glandorf.

El hombre identificado como Óscar C.E., que presentaba primer grado de ebriedad, fue interceptado y detenido por la Policía Municipal.

Sobre los hombres que resultaron lesionados no se ha proporcionado su estado de salud.

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