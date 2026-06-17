Ciudad Juárez. - En sesión extraordinaria de Cabildo Cruz Pérez Cuéllar solicitó licencia al cargo como presidente municipal para ir por la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación en Chihuahua, es decir, ser precandidato a la gubernatura del estado por Morena.

En su lugar quedó quien hasta esta tarde era el secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel.

Según se detalló, la licencia fue aprobada por unanimidad sería del 17 de junio, por tiempo indefinido y renunciable en cualquier momento.

Parte de los regidores del Ayuntamiento aprovecharon la sesión de Cabildo para desearle éxito y suerte al ahora aspirante a la gubernatura de Chihuahua.

Alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar solicita licencia; buscará gubernatura de Chihuahua. Foto: Especial.

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En su mensaje Cruz Pérez Cuéllar, dio las gracias por estar al frente del Ayuntamiento de Ciudad Juárez.

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También agradeció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum por los apoyos y acciones que brindó para el Gobierno Municipal.

“Siento tranquilidad porque conozco al licenciado Héctor Ortiz, sé que es un hombre serio, me quedo tranquilo porque tenemos un gran Cabildo y un gran equipo de trabajo. Me voy tranquilo porque sé que hay un extraordinario equipo de trabajo”, dijo Pérez Cuéllar.

Afirmó que ahora va por un nuevo reto, el cual es buscar que la Transformación llegue a Chihuahua.

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Alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar solicita licencia; buscará gubernatura de Chihuahua. Foto: Especial.

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“Voy por un nuevo reto, buscar la transformación de Chihuahua. Este reto implica también justicia para Ciudad Juárez, porque ha sido una ciudad abandonada y traicionada. Ya basta de torres inservibles, de carriles confinados que duraron décadas sin usarse, ya basta de que a Juárez no se le de lo que le corresponde. Por eso ir por este reto, es también un reto que busca la transformación para Chihuahua, y que busca justicia para ciudad Juárez”, añadió.

Afirmó que hay muchas opiniones, a favor, otras en contra, otros indecisos, sobre su decisión de tomar licencia, sin embargo, afirmó que se va con la satisfacción del deber cumplido.

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“A todos los juarenses, les digo que los puedo ver a los ojos, que me voy con la íntima satisfacción del deber cumplido, y que puse lo mejor de mí todos los días para sacar esta ciudad adelante”.

dmrr/cr