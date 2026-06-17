Ciudad Juárez.— A unos pasos del muro fronterizo, en Ciudad Juárez, está la vivienda de Perla Mijares, quien desde hace más de 30 años vive en la calle Sirenas esquina con Salmón, en la colonia Puerto Anapra.

La mujer, junto con las 10 personas que habitan en ese lugar, están en incertidumbre, pues tendrán que renunciar a una parte del terreno donde está la casa en la que han vivido toda la vida, porque así les piden las autoridades federales, para “el libre patrullaje” en la zona fronteriza.

En entrevista con EL UNIVERSAL, cuenta que hace unas semanas las autoridades le llegaron a avisar que una parte de la barda que rodea su terreno se deberá demoler. Le dejaron claro que no era una orden municipal, sino federal.

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Autoridades advirtieron a Perla Mijares que tendrán que tirar parte de una barda, un cuarto que usan de bodega y otro en obra negra. Foto: Especial

Explica que perderán una parte del patio, un cuarto donde guardan pertenencias y otro espacio en obra negra, pese a que tienen escrituras de todo el predio.

“Vinieron, pero estamos en qué vamos a resolver porque yo tengo escrituras de la casa. Tenemos toda la vida viviendo aquí y nos dijeron que esto no viene del gobierno municipal, es del gobierno federal y que aunque yo no quiera tienen que tumbar lo que tocaría del patio. La casa no, quedaría libre”, asegura Perla, de 32 años.

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Detalló que hasta el lunes 15 de junio a ella no le habían dado alguna razón sobre si habría alguna indemnización por el pedazo de su terreno que le sería quitado para el tránsito de los agentes federales.

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“Asentamientos Humanos [de Ciudad Juárez] me quiere dar un terreno en la colonia Juanita Luna, pero yo tengo casa aquí. Mis papás vivieron aquí, tenemos como 33 o 34 años viviendo aquí, toda la vida hemos vivido aquí”, afirma.

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La casa de Perla se encuentra frente al muro fronterizo. Ella asegura que en todo el tiempo que han habitado en este lugar nunca habían tenido problemas con ninguna autoridad, estadounidense o mexicana, ya que está bardeado y no obstruye la calle que hay antes de llegar a las rejas metálicas.

“La incertidumbre es de cuándo van a venir o qué van a resolver y qué va a pasar con el pedazo que nos van a quitar, porque nos reducen el patio. ¿Por qué hasta ahorita tuvieron tanto tiempo? De hecho, en la calle que está aquí atrás del muro pueden pasar las unidades y por ahí pasan”, añade.

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En el recorrido realizado por EL UNIVERSAL se constató que el patio de algunas viviendas se extiende hasta el muro, porque no cuentan con bardas, mientras que otras sí están delimitadas.

En esta zona se pueden ver a patrullas del Ejército Mexicano que tienen un campamento en el marcador 357, donde hasta el lunes había maquinaria que utilizan para retirar basura y derribar construcciones que están sobre la vía por donde deben patrullar.

Los militares dijeron que la intención es poder recorrer la zona sin basura, sin viviendas y sin espacios de riesgo, que pudieran ser utilizados como para escondites para traficantes de personas o los mismos migrantes.

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Poner orden

En entrevista con EL UNIVERSAL, Sergio Rodríguez, titular de Protección Civil del gobierno municipal de Ciudad Juárez, explicó que las fuerzas federales les solicitaron apoyo para retirar edificaciones que se construyeron en las inmediaciones del muro.

Rodríguez indicó que en esa zona existe una limitante, según la cual no puede haber ningún tipo de construcción que no sea autorizada por el gobierno federal, ya que son espacios y colindancias federales.

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“En aras de garantizar la seguridad de ambos países se determinó —con el apoyo de la dirección de Servicios Públicos, Asentamientos Humanos, Desarrollo Urbano, Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Sedena y Guardia Nacional— poder retirar estos espacios, estos domicilios”, precisó el funcionario.

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Dijo que muchas construcciones estaban abandonadas, pero otras están habitadas, por lo que la Dirección de Asentamientos Humanos habló con esas personas para buscar su reubicación.

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“Es muy importante decir que las viviendas que estaban dentro del derecho de vía, que es aproximadamente 20 metros del muro fronterizo hacia el lado mexicano, son las viviendas que se determinó remover.

“Hay viviendas que, efectivamente, lo que es la construcción de vivienda no está dentro de ese rango, lo que sí está dentro de ese rango es parte que agarraron como patio. En ese caso, nos dan estos 20 metros... y se va a delimitar nada más ese espacio o ese pedazo de construcción, no toda la casa, nada más lo que está involucrado en este derecho de vía”, precisó Sergio Rodríguez.

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Señaló que, a la fecha, se trabaja en el estudio del análisis de qué viviendas se van a intervenir.

“Yo considero y creo que ya estamos en la fase terminal, si no es que ya terminamos. Estamos con los últimos temas de las colindancias de bardas o patios, pero seguimos trabajando. Si es necesario intervenir más áreas, más arriba o áreas más abajo del muro se va a hacer, pero en el primer estudio creo que consideramos que ya estamos en tiempo de terminar sobre todo la demolición”, agregó.

Tras esto, se continuará el patrullaje de la Guardia Nacional y Sedena en esta zona de la frontera.