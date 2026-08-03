“¡Llévenselos!”, ordena un policía tras la detención de una villana que levanta la voz, mira desafiante a su hermana y la amenaza: “¡Te vas a arrepentir!”.

Podría ser una escena de cualquier telenovela convencional, una María la del Barrio frente a la locura de una Soraya Montenegro. Pero aquí no hay grandes foros, meses de grabación ni una multitud detrás de cámaras.

En la secuencia trabajan, si acaso, 10 personas, aunque la producción reúne a unas 35. Los actores aprendieron recién sus diálogos porque rodarán en no más de una semana la historia completa, dividida en episodios que deben durar entre uno y dos minutos.

El reto es conquistar al nuevo espectador antes de que deslice el dedo en su celular. Por eso, rápidamente alguien deberá ser humillado, descubrir una traición o quedar frente a una verdad capaz de cambiarlo todo.

Los microdramas son el fenómeno audiovisual del momento, creado para consumirse desde el teléfono y captar a una audiencia acostumbrada a abandonar todo con el movimiento del pulgar. Omdia, firma de análisis, calcula que generó 11 mil millones de dólares en 2025 y que alcanzará 14 mil millones este 2026.

“La línea argumental tiene que tener ganchos importantes en cada episodio, porque no van arriba de dos minutos. Tiene que haber un cliffhanger”, explica André Barren, productor y líder de ViX MicrO.

[Publicidad]

La escena pertenece a Corazón de veterinaria, próximo estreno de este formato con el que TelevisaUnivision, heredera de la telenovela mexicana, entró hace un año a este negocio.

En sus catálogos y los de la competencia hay historias dispuestas a todo para captar la tención, como una mujer es inseminada por error por un “rey alfa infértil”, otra espera un hijo del padre de su ex y una esposa despreciada descubre que es princesa de la mafia.

Los actores Rodrigo Cuevas, Lorena Bargalló, Paola Villalobos, Vilma Sotomayor y Herald Conner. Foto: Santiago Cadena/ EL UNIVERSAL

Buen giro

La apuesta ha dado resultados. Según cifras difundidas por la compañía, en su primer año, ViX MicrO estrenó 84 historias y produjo 145, con más de 326 millones de visualizaciones dentro de la plataforma. Sus contenidos sumaron además mil 300 millones de reproducciones en redes sociales.

[Publicidad]

En México, donde destaca junto a las plataformas ReelShort y DramaBox, las descargas de aplicaciones de microdramas crecieron 170% en el país durante un año, de acuerdo con la plataforma de medición AppsFlyer. Fue el tercer mayor aumento entre los mercados estudiados, detrás de Alemania y Turquía.

ReelShort comenzó en 2022 y ha ganado terreno en el mundo con romances imposibles como Breaking the Ice, que supera 300 millones en el contador de la plataforma. DramaBox, de 2023, asegura haber rebasado 465 millones de descargas. Prepara más de 20 adaptaciones locales para México, Colombia y Brasil durante 2026.

Los actores Rodrigo Cuevas, Lorena Bargalló, Paola Villalobos, Vilma Sotomayor y Herald Conner. Foto: Santiago Cadena/ EL UNIVERSAL

Made in China

Las plataformas enganchan con un modelo gratuito de inicio. En el caso de ViX MicrO, los avances y primeros capítulos circulan en redes para atraer al usuario. El gancho debe bastar para que nadie abandone a la protagonista justo cuando la desgracia está por alcanzarla.

[Publicidad]

“Tenemos que tener una súper buena retención de memoria porque todo va muy rápido, segundo tras segundo”, señala la actriz Paola Villalobos, quien participa por segunda ocasión en una producción de ViX MicrO.

El modelo del microdrama se industrializó en China durante la pandemia con plataformas como Douyin y Kuaishou.

La estructura suele presentar a una protagonista que sufre una injusticia, pierde su lugar o desconoce su verdadera identidad. Entonces aparece un hombre atractivo y poderoso. Una rival, una familia despiadada o un secreto imposible amenaza la relación. Cuando parece que llegará la respuesta, el episodio se corta.

[Publicidad]

Corazón de Veterinaria repite la fórmula: va sobre una tragedia que frustró el sueño profesional de Cristina, quien intenta comenzar de nuevo en la Veterinaria Robles, donde se enamora de Adrián y la búsqueda de Frijol destapa secretos, celos y traiciones.

“Hay que hacerlo bien en el poco tiempo que tenemos. Todo, obviamente, hasta lo que se hace con tiempo es perfeccionable”, afirma el director Rodrigo Koelliker.

Las historias de este tipo seguirán. Sólo durante el primer trimestre de este año, las aplicaciones de microdramas superaron 850 millones de descargas y generaron unos 750 millones de dólares, según Sensor Tower.

[Publicidad]

Foto Arte: Iván Vargas/ EL UNIVERSAL

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.