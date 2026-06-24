Tlaxcala, Tlax.- Policías antimotines utilizaron gas lacrimógeno para disolver una manifestación de habitantes del municipio de Atlangatepec, que se oponen a la construcción de un centro de confinamiento y reciclaje de residuos.

“Nos van a contaminar y nosotros queremos proteger la naturaleza, el agua y la vida. Quieren instalar el polo de economía circular a menos de un kilómetro de las viviendas y un basurero”, afirmaron.

Los pobladores rechazan la instalación del denominado Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar (PODECIBI), proyecto que, de acuerdo con autoridades estatales, forma parte de una estrategia impulsada por el Gobierno federal para el manejo integral de residuos.

La inconformidad surgió luego de que habitantes conocieran el inicio de estudios técnicos y ambientales en la zona, realizados como parte de los procedimientos previos a la eventual construcción del complejo. Según informó el gobierno estatal, dichas labores se desarrollan con la participación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

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Policías dispersan protesta con gas lacrimógeno en Tlaxcala; pobladores rechazan centro de residuos. Foto: Especial.

Con mantas y consignas, demandaron la suspensión del proyecto hasta que existan estudios ambientales independientes y se garantice la participación de la comunidad en la toma de decisiones.

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El gobierno estatal informó que el grupo de manifestantes impidió la realización de estudios técnicos especializados, cuyo objetivo es generar información científica, técnica y ambiental para evaluar la viabilidad del proyecto PODECIBI, atendiendo la solicitud de habitantes de la región de contar con elementos objetivos para la toma de decisiones.

“Durante las actividades, se registró el ingreso de personas al sitio que obstaculizaron las labores del personal especializado; de acuerdo con reportes preliminares, algunos participantes portaban objetos utilizados como armas improvisadas y realizaron acciones de intimidación hacia quienes desarrollaban los estudios. También se reportaron actos de hostigamiento”, informó el gobierno de Tlaxcala y precisó que elementos de la Guardia Nacional también fueron objeto de confrontaciones durante estos hechos.

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Policías dispersan protesta con gas lacrimógeno en Tlaxcala; pobladores rechazan centro de residuos. Foto: Especial.

La protesta

La tensión aumentó poco después del mediodía, cuando pobladores detectaron la presencia de personal gubernamental y elementos de seguridad en las inmediaciones del predio. Al intentar impedir el avance de las labores, fueron confrontados por policías antimotines adscritos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Según los testimonios recabados en el lugar, el operativo derivó en empujones y forcejeos entre manifestantes y agentes de seguridad. Posteriormente, los inconformes fueron dispersados mediante el uso de gas lacrimógeno.

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“No nos tomaron en cuenta para nada. No hay estudios, no hay nada. No queremos otro tiradero”, expresó otra habitante que pidió omitir su nombre.

Los vecinos señalan que en Atlangatepec ya operan tres sitios destinados al confinamiento de residuos, incluido uno para desechos peligrosos, además de que la zona alberga una de las principales presas del estado, considerada estratégica para la recarga de mantos acuíferos.

“San Pedro no es el tiradero de nadie. No es el tiradero de Tlaxcala ni del municipio. Si la gobernadora lo quiere, que se lo lleve a su casa”, manifestó otro de los participantes en la protesta.

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dmrr/cr