El comandante y tres elementos de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste, una región del sur de Veracruz, fueron detenidos por agentes ministeriales.

Los informes policiales dieron cuenta de que los efectivos fueron aprehendidos en la propia comandancia del Palacio Municipal como presuntos responsables de delitos contra la salud.

Las autoridades del municipio de Ixhuatlán del Sureste, gobernado por el Partido Movimiento Ciudadano, confirmaron la detención; sin embargo, aclararon que de manera oficial no han recibido información sobre las "causas que motivaron dicho procedimiento".

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En un comunicado de prensa, informaron que se brinda apoyo jurídico a los agentes y a sus familiares para que puedan conocer su situación legal.

El Gobierno Municipal expresa su absoluto respeto a las instituciones encargadas de la procuración de justicia y expresa su confianza en que las actuaciones se desarrollarán con estricto apego a la legalidad, al debido proceso y al respeto de los derechos humanos de todas las personas", expresó.

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Autoridades estatales o de las fiscalías locales o federales no han emitido información oficial.

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