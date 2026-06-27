Pachuca.- Un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y elementos de Seguridad Pública de Zempoala, Hidalgo, en la comunidad de La Trinidad, durante un secuestro exprés dejó como saldo un elemento policiaco lesionado y tres personas detenidas.

Los hechos se registraron la noche de ayer, en que las autoridades tuvieron conocimiento de que varios hombres armados habían privado de la libertad a una persona. Ante ello, agentes de Seguridad Pública tanto municipal como estatal intervinieron para impedir la consumación del delito.

Durante la intervención se registró un enfrentamiento, en el que un elemento de la corporación, identificado como Javier N., resultó lesionado. De manera preliminar, también se reportó que dos de los presuntos agresores sufrieron heridas.

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Estos hechos originaron una fuerte movilización policiaca que permitió la detención de tres personas, entre ellas Luis Andrés N., quien presuntamente manifestó que el grupo es originario del Estado de México. Los lesionados fueron trasladados a distintos hospitales para recibir atención médica, mientras que la zona quedó resguardada para el procesamiento de los indicios.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo informó que los presuntos responsables quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las investigaciones para determinar su situación jurídica.

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Pobladores acusan aumento de inseguridad

Habitantes de la región del Altiplano, donde ocurrieron los hechos, señalaron que en los últimos meses se ha registrado un incremento en los índices delictivos, por lo que exigieron a las autoridades reforzar las acciones de seguridad.

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De acuerdo con testimonios de pobladores, una parte importante de los delitos que se cometen en esta zona y sobre la carretera Pachuca-Ciudad Sahagún son atribuidos a presuntos delincuentes provenientes del Estado de México.

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Además, denunciaron la presencia de patrullas apócrifas utilizadas para asaltar a automovilistas e, incluso, intentar privaciones ilegales de la libertad.

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