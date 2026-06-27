Tuxtla Gutiérrez. - Una mujer tzotzil, originaria del municipio de Chenalhó, denunció que fue golpeada y violada por dos hombres en la comunidad Yiveljoj.

En un video de redes sociales, la agraviada contó que el 21 de junio subió a un mototaxi en las proximidades del poblado Polhó.

En su lengua materna, narró que durante el camino a Yiveljoj, al conductor se le apagaba a cada rato la unidad.

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"Escuché que llamaba a hombres y al llegar a la comunidad me bajaron, me agarraron del cuello y decían que me iban a matar. Me violaron y huyeron”.

Algunos vecinos la auxiliaron y pidieron que acudieran el juez de paz y conciliación indígena, así como las autoridades tradicionales locales.

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Sobre el caso, tanto la Fiscalía General del Estado como la Secretaría de Seguridad del Pueblo informaron que ejecutaron una orden de aprehensión en contra de Rafael “N”.

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Esa persona está señalada como presunta responsable del delito de violación agravada, cometido en perjuicio de la mujer tzotzil de identidad reservada.

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Los hechos, según la investigación ministerial, fueron cometidos en el paraje Yibeljoj, de Chenalhó, el 21 de junio.

El presunto involucrado está a disposición del distrito judicial de San Cristóbal de las Casas donde se resolverá su estado legal. La policía busca al segundo presunto agresor.

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