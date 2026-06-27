Ante la crisis que ya supera los 15 días sin servicio continúo de agua potable y que afecta a más de 27 colonias del municipio de García, Nuevo León, el alcalde Manuel Guerra Cavazos encabezó una movilización ciudadana hacia las oficinas centrales de Servicios de Agua y Drenaje (AyD) de Monterrey para exigir una solución inmediata al desabasto que padecen miles de familias.

Previamente, el presidente municipal convocó públicamente al director general de AyD, Eduardo Ortegón Williamson, para sostener un diálogo abierto con los vecinos afectados en el Auditorio del Teatro de la Ciudad de García, sin embargo, el funcionario estatal no acudió a la reunión.

Durante una transmisión en vivo, Guerra Cavazos lamentó la falta de sensibilidad del Gobierno del Estado ante una problemática que afecta diariamente a miles de familias.

"En las últimas semanas hemos estado batallando con el suministro de agua potable a través de las tuberías. Convocamos al director de Agua y Drenaje para que viniera aquí a García y atendiera a nuestra gente, pero simplemente nos dejó plantados", expresó.

El alcalde recordó que García cuenta con más de 650 mil habitantes que cumplen puntualmente con el pago del servicio.

Asimismo, cuestionó que sea el gobierno del municipio quien tenga que enfrentar las consecuencias de una responsabilidad que corresponde al Estado.

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"Tiene que salir el alcalde a dar la cara por un problema que no es municipal. Nosotros sí damos la cara por nuestra gente; ahora le toca hacerlo a quien tiene la obligación de garantizar el servicio", apuntó.

Por último, Manuel Guerra anunció que, ante la ausencia del funcionario estatal, serían los propios ciudadanos quienes acudirían directamente a las instalaciones de Agua y Drenaje.

Realizan caravana y plantón

A bordo de camiones urbanos, cientos de habitantes junto con el alcalde se trasladaron a las oficinas centrales de la dependencia estatal donde realizaron un plantón para exigir una solución definitiva.

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Durante el trayecto, los vecinos hicieron sonar cacerolas y cucharas mientras coreaban consignas como: “¡Queremos agua!” y “¡Queremos solución, no queremos represión!”.

Como parte de la protesta, varias familias instalaron casas de campaña y realizaron un baño simbólico utilizando botes de agua embotellada.

Despliegan elementos antimotines

Como respuesta a la protesta ciudadana, decenas de elementos de Fuerza Civil con equipo antimotines fueron enviados al lugar para resguardar las instalaciones de Agua y Drenaje, lo que elevó la tensión entre los manifestantes.

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Ante ello, Manuel Guerra intervino directamente para evitar confrontaciones.

"Retroceda a su gente. Aquí sólo hay ciudadanos de García exigiendo un derecho básico", reclamó el alcalde a los mandos policiacos.

Tras el diálogo, los elementos estatales retrocedieron, aunque permanecieron vigilando la manifestación.

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Encuentro con el director de AyD

Al arribar a la protesta, el director de Agua y Drenaje recriminó al alcalde la movilización.

El presidente municipal respondió señalando que el verdadero problema es la falta de agua que durante más de dos semanas ha afectado a miles de familias de García.

Posteriormente entregó un documento con 12 peticiones dirigidas a la paraestatal, en las que exige restablecer el suministro permanente de agua potable las 24 horas del día para todas las colonias afectadas.

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La movilización concluyó con el compromiso del Gobierno Municipal de mantener el acompañamiento permanente a las familias afectadas y continuar exigiendo una solución definitiva al problema del abastecimiento de agua potable en García.

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