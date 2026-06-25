Tras una manifestación derivada de la falta de agua potable en 18 colonias del municipio de García, Nuevo León, el alcalde Manuel Guerra Cavazos acudió a los sectores municipales para dialogar con los vecinos afectados y encabezar acciones emergentes de abastecimiento mediante pipas, así como la distribución directa de tinacos y garrafones de agua purificada casa por casas.

Habitantes de distintos sectores realizaron cierres viales para exigir una solución ante la falta de suministro desde hace varios días. En respuesta, Guerra Cavazos realizó un recorrido en las colonias afectadas para escuchar las demandas ciudadanas, gestionar acuerdos con las autoridades correspondientes y coordinar el apoyo emergente para las colonias del municipio.

El presidente municipal informó que personal de Participación Ciudadana y distintas dependencias del Gobierno de García mantienen operativos permanentes para atender la contingencia y garantizar el acceso al líquido a las familias afectadas.

“Estamos recorriendo las colonias con nuestras pipas de agua y apoyando directamente a las familias. Llevamos ya varios días trabajando sin descanso, día y noche. Actualmente tenemos 17 colonias afectadas y nuestro equipo ha estado presente en cada una de ellas para llevarles el apoyo que necesitan”, expresó el alcalde.

Durante los recorridos, Manuel Guerra supervisó la distribución de agua potable y reconoció el compromiso de los servidores públicos municipales que han participado de manera ininterrumpida en las labores de atención.

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Además, informó que sostuvo comunicación con el director general de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Ortegón Williamson, luego de que los vecinos se manifestaran ante la falta de respuesta al problema de abastecimiento

“Ya dialogamos con los vecinos y logramos un acuerdo. Agua y Drenaje se comprometió a resolver esta problemática y a restablecer el servicio en las colonias afectadas. Estaremos muy atentos para que ese compromiso se cumpla”, señaló.

El alcalde destacó la paciencia y solidaridad de las familias afectadas y reiteró que su administración continuará interviniendo para respaldar a la población mientras se normaliza el servicio.

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“El tema del agua no es una competencia municipal, pero sí es nuestra gente. Por eso aquí está su alcalde, aquí están los servidores públicos, trabajando en territorio y haciendo equipo con los vecinos. No vamos a dejar a nadie atrás”, afirmó.

Como parte de las acciones emergentes, el Gobierno de García reforzó además la entrega de agua purificada en los sectores afectados, con el objetivo de garantizar el acceso al recurso mientras se restablece el suministro a través de la red hidráulica.