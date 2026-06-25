El gobernador de Nuevo León, Samuel García, y la titular de AMAR a NL, Mariana Rodríguez, inauguraron las nuevas oficinas de la Secretaría de las Mujeres y del Centro de Atención Violeta.

Dichos lugares, los cuales buscan evitar la violencia contra la mujer, se encuentran en los pisos 2 y 7 del Cuartel de Fuerza Civil, y fueron recorridos por García y Rodríguez.

"Se creó la Secretaría de las Mujeres para atender el tema de las mujeres. Hoy ahí están los resultados. Hemos reducido todas las carpetas y todos los delitos de violencia contra la mujer, de feminicidios, feminicidio agravado, todos se han reducido más de 92%", comentó el mandatario estatal.

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Por su parte, Rodríguez destacó el trabajo coordinado de dicha dependencia en la atención con el objetivo de prevenir la violencia contra este sector de la población.

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