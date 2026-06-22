Monterrey.— En el marco de las actividades por el Mundial de la FIFA 2026 y con el objetivo de fortalecer los lazos entre Nuevo León y Japón, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda recibió este viernes a la princesa nipona Hisako de Takamado en el Palacio de Gobierno.

Entre sus actividades, Hisako de Takamado recorrió el Jardín Japonés del nuevo Parque del Agua, donde se develó una placa conmemorativa en su honor.

Durante el encuentro diplomático, donde también estuvo presente la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, el mandatario estatal y la princesa dialogaron sobre los lazos de amistad, cooperación e intercambio cultural que existen entre Japón y Nuevo León, entidad que alberga una importante comunidad y presencia de empresas japonesas. La visita forma parte de una gira institucional que busca fortalecer las relaciones entre Japón y México, además de promover el entendimiento entre ambas naciones.

En la reunión, el gobernador le obsequió a la princesa Hisako de Takamado una pieza elaborada en alabastro de Galeana, diseñada por el reconocido diseñador industrial Jorge Diego Etienne en colaboración con el maestro artesano Francisco Charles, ganador del Gran Premio Nacional de Arte Popular.

La obra simboliza el diálogo entre tradición e innovación, así como los lazos de amistad, intercambio cultural y reconocimiento entre Nuevo León y Japón.

La reunión se dio antes del juego número mil del Mundial de Futbol entre Túnez y Japón, al cual la princesa Hisako de Takamado fue invitada por el gobernador desde abril, durante su gira de trabajo por Asia.

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Visita el parque del agua

Posteriormente a su visita al Palacio de Gobierno, la princesa Hisako de Takamado recorrió el Jardín Japonés del nuevo Parque del Agua, donde se develó una placa conmemorativa en su honor, reafirmando los lazos de amistad, cooperación e intercambio entre Japón y Nuevo León.

El Jardín Japonés del Parque del Agua es concebido como un espacio destinado a fortalecer el entendimiento mutuo y la buena voluntad entre los pueblos de ambas naciones; su integración responde a la tradición de los grandes parques del mundo de incorporar espacios culturales y paisajísticos que promueven el diálogo entre civilizaciones y enriquecen la experiencia de los visitantes.

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