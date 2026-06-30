Culiacán, Sin a 30 de junio. - Los sismos registrados en el municipio de Guasave, dejaron afectaciones estructurales en instalaciones móviles del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado (ICATSIN), en el municipio de San Ignacio, al derrumbarse el techo de una de las aulas.

Por medio de un comunicado se dio a conocer que al momento que se tuvo uno de los movimientos telúricos, no había personas dentro del inmueble, por lo que no se reportaron muertos o heridos.

De manera inmediata ICATSIN estableció comunicación con Protección Civil Municipal de San Ignacio, quienes brindaron el apoyo y acompañamiento necesario para atender los daños estructurales.

Lee también Fan Fest de Monterrey alcanza su capacidad máxima; usan gas lacrimógeno ante intentos de portazo

Según los registros, en la zona de Guasave, se resintieron con horas de diferencia dos movimientos telúricos, el primero con una magnitud de 6.1 grados y el segundo de 5 grados, sin que reportaran personas lesionadas o daños estructurales

Macario Gaxiola Castro, Coordinador municipal de Protección Civil dijo que el primer movimiento de tierra que se tuvo fue de magnitud 6.1 grados, por lo que la población se alarmo y se tuvo que realizar evacuaciones de edificios públicos y privados, de acuerdo a los protocolos establecidos.

[Publicidad]

Este primer sismo, impacto a la capital del estado, en donde, las personas que viven o trabajan en edificios mayores a dos pisos, se alarmaron, por lo que evacuaron rápidamente los inmuebles al sentir el movimiento.

dmrr/cr